歐洲領袖籲特朗普續撐烏抗俄 澤連斯基：推盡早議和對歐等同「自殺」

馬克龍：不能把安全外判予美

歐洲領袖一方面祝賀特朗普，另一方面卻面臨諸多未知數，例如美國會否繼續援烏及信守北約承諾、可能對歐洲商品加徵關稅等，再加上德國執政聯盟周三破裂，今屆EPC峰會可謂在歐洲面臨「外憂內患」情況下舉行。主辦方匈牙利總理歐爾班表示，諸國都同意歐洲應為自己的和平和安全負更大責任，「不能只等待美國來保護我們」。一直推動歐洲內部安全合作的法國總統馬克龍亦強調，歐洲不能「淪為被食肉動物包圍的食草動物」，應保有自衛能力，「不能永遠把自己的安全外判予美國」。他又指今次峰會目的不是評價特朗普再當選美國總統是好是壞，而是歐洲國家應捫心自問是否準備好捍衛自己民眾的利益。德國總理朔爾茨則強調，歐盟必須在歐洲和中東處於衝突期間「保持堅強」，為自身安全採取必要措施。

北約秘書長呂特呼籲特朗普繼續支持烏克蘭抗俄，稱俄羅斯向朝鮮提供科技作為助其侵烏的回報，未來終將威脅美國和歐洲。他期望能跟特朗普商討作集體應對。歐盟委員會主席馮德萊恩亦針對特朗普等及歐洲領袖強調應繼續援烏，說：「讓世上獨裁者得到『強權並非正義，法治至關重要』的明確信息，符合我們所有人利益。」烏克蘭總統澤連斯基則強調，烏克蘭不會接受部分歐洲領袖主張該國對俄讓步，又稱如西方推動俄烏盡早議和，對烏方而言將是損失。

作為特朗普盟友的歐爾班周五主持歐盟非正式峰會前，公開警告「美國將退出這場戰爭，首先他們亦不鼓勵它」，表示歐洲將無法獨力資助烏克蘭作戰，歐洲內部支持作調整以適應新形勢的呼聲日增。

普京祝賀特朗普再當選 暗示通電

普京周四在俄羅斯索契出席智庫會議時祝賀特朗普再當選，暗示特朗普如致電他將接聽。俄羅斯獨立媒體Meduza周三報道，普京及多名俄羅斯高官已私下經熟人，轉達對特朗普當選的祝賀，並期望對方能減低美國支援烏克蘭的力度。特朗普周四表示，勝選後已跟約70國領袖通電話，包括澤連斯基，還沒與普京談話，但表示「我想我們會交談的」。

另外，英國外交部周四公布56項針對俄羅斯的新制裁，為去年5月以來最大規模，合共10間中國企業，被指向俄羅斯軍工體系供應微電子、無人機部件等而列入名單，其中有4間在香港註冊。

（路透社/法新社/金融時報/Politico）

（2024美國大選）