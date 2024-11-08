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中美交流基金會：港可做文化翻譯者 中美之間角色重要

【明報專訊】特朗普競選其間提及會對中國商品徵收至少60%關稅。中美交流基金會總裁周建成昨表示，特朗普上任總統後未必會對本港施加關稅或制裁，惟本港應有一個令各持份者都能同意的發展計劃，以應對身處中美關係之間的挑戰。他認為本港作為國際城市，可擔當中美之間的「文化翻譯者」（cultural interpreter）。

料未必對港施加關稅制裁

周建成昨出席「香港中美論壇2024」前瞻記者會，被問到本港作為大灣區一員，是否可阻止特朗普對中國商品增加關稅，他認為有方法，而特朗普就職前是最好時機，因他將在這段時間組閣及構建施政方針，包括會否對華增加關稅，而其競選時的主張或在上任後有很大變化，在此期間最重要是穩定中美關係，以建立具建設性的伙伴關係。

周說，本港近年在中美之間渡過一段艱苦時間，惟本港以國際貿易中心聞名，藝術及文化地位亦愈趨重要，可作為中美之間的「文化翻譯者」。他解釋，本港作為國際城市，不但能理解中英語，亦理解雙方想法，故雖捲入「本世紀最大的政治競賽」，但亦令本港角色變得重要。

香港中美論壇為中美交流基金會年度活動，今屆將於本月15及16日舉辦，討論中美雙邊關係議題，論壇邀請到美國前總統尼克遜、卡特及喬治布殊的家族成員出席。

（2024美國大選）

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