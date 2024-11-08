電賀特朗普 習盼走出正確相處之道

外交部：貿易戰不會有贏家 也不利於世界

新華社報道，習近平對特朗普指出「歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷」，一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。國家副主席韓正昨亦致電萬斯（JD Vance），祝賀他當選美國副總統。至於習近平「致電特朗普」是否代表兩人通電話，毛寧強調習向特朗普「致了賀電」。

2016年11月9日，習近平也曾向首次當選總統的特朗普致賀電，當時習近平重點指出，中美兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面肩負特殊的重要責任，擁有廣泛共同利益；發展長期健康穩定的中美關係符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。

特稱對華加關稅 商務部：中方願加強溝通

特朗普首次當選總統後，美國對華發起貿易戰、科技戰，企圖全面圍堵中國。對於特朗普稱將對中國商品全面加徵關稅，商務部發言人何詠前表示，中方願按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則，與美方加強溝通、拓展合作、化解分歧，共同推動中美經貿關係朝穩定健康、可持續方向發展，更好造福兩國，惠及世界。

在「特朗普2.0」時代，中國應如何應對中美關係，由新華社記者撰寫的微信公眾號「牛彈琴」提出3點意見：首先要以禮相待特朗普，尊重他，看着他；其次，加強博弈，敢於鬥爭，善於鬥爭；第三，要做最壞考慮，有底線思維，同時保持樂觀。「牛彈琴」相信「特朗普不是莽漢，更不會一條道走到黑」，稱中美有着結構性的矛盾，這沒辦法，「但有的時候，商人總還有得談，政客很多沒法談；錢能解決的事情，總不是大事情」。

商務部介紹，今年首10個月中美進出口總值按年增長4.4%，其中中國對美國出口3.04萬億元（人民幣，下同）、增4.9%；自美國進口9694.8億元、增2.9%。海關總署數據顯示，中國今年10月出口按年增12.7%，進口按年降2.3%。路透社分析，特朗普的加徵關稅言論，可能刺激中國貨物庫存提前出口到其他地區。

（2024美國大選）