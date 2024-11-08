魯比奧推港人權民主法 蓬佩奧被中國指侵主權

美記者新書：黃之鋒曾向二人求助

魯比奧推動《香港人權與民主法案》前，2018年曾提名香港「佔中運動」學生領袖黃之鋒、羅冠聰、周永康競逐諾貝爾和平獎。美國兩名資深記者就2019年反修例運動撰寫的新書Among the Braves描述，黃之鋒於2020年港區國安法生效前夕，到美國駐港澳總領事館外尋求庇護，並分別向蓬佩奧和魯比奧發電郵求助，蓬佩奧等美國官員商討後，認為讓黃進入總領事館或安排他離港皆不可行，因當時華府已計劃關閉中國駐休斯頓總領事館，憂慮一旦收容黃，將引起中方報復，關閉美國駐港澳總領事館，甚至隨意拘捕在港美國公民以交換黃之鋒。

蓬佩奧去年1月出版回憶錄，當中稱「對未能採取更多措施保護香港人民的自由」是其「最痛苦的回憶」。他同年3月接受美國之音專訪，形容中共比起歷史上的納粹德國，「對全世界而言是更大的威脅」，又認為中共通過制裁他「來警告所有美國政府官員」。

中國外交部2021年1月追加制裁蓬佩奧、白宮前國安顧問奧布萊恩及其主力對華政策規劃的副手博明等人，令被制裁的特朗普時代官員或國會議員增至28人。北京批評他們推動實施一系列「瘋狂行徑」，嚴重干涉中國內政。

學者：華跟被制裁美官接觸成新問題

路透社近日引述復旦大學美國研究中心主任吳心伯稱，中方將如何跟其制裁的美方官員接觸是個新問題，但相信從中方角度，不太可能立即取消相關制裁。一些美國智庫學者認為，中美可尋求在第三國舉行會議，也可透過秘密管道接觸特朗普政府的代理人，或選擇性會見未被制裁官員，甚至暫時取消限制。

（2024美國大選）