明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

魯比奧推港人權民主法 蓬佩奧被中國指侵主權

【明報專訊】2019年發起並推動《香港人權與民主法案》的時任美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聯席主席魯比奧，於翌年8月被中國制裁，以回應美方制裁11名內地及香港官員。美國前國務卿蓬佩奧等10名特朗普首任政府官員則於2021年1月卸任後，被中方指在涉華問題上嚴重侵犯中國主權而被制裁。

美記者新書：黃之鋒曾向二人求助

魯比奧推動《香港人權與民主法案》前，2018年曾提名香港「佔中運動」學生領袖黃之鋒、羅冠聰、周永康競逐諾貝爾和平獎。美國兩名資深記者就2019年反修例運動撰寫的新書Among the Braves描述，黃之鋒於2020年港區國安法生效前夕，到美國駐港澳總領事館外尋求庇護，並分別向蓬佩奧和魯比奧發電郵求助，蓬佩奧等美國官員商討後，認為讓黃進入總領事館或安排他離港皆不可行，因當時華府已計劃關閉中國駐休斯頓總領事館，憂慮一旦收容黃，將引起中方報復，關閉美國駐港澳總領事館，甚至隨意拘捕在港美國公民以交換黃之鋒。

蓬佩奧去年1月出版回憶錄，當中稱「對未能採取更多措施保護香港人民的自由」是其「最痛苦的回憶」。他同年3月接受美國之音專訪，形容中共比起歷史上的納粹德國，「對全世界而言是更大的威脅」，又認為中共通過制裁他「來警告所有美國政府官員」。

中國外交部2021年1月追加制裁蓬佩奧、白宮前國安顧問奧布萊恩及其主力對華政策規劃的副手博明等人，令被制裁的特朗普時代官員或國會議員增至28人。北京批評他們推動實施一系列「瘋狂行徑」，嚴重干涉中國內政。

學者：華跟被制裁美官接觸成新問題

路透社近日引述復旦大學美國研究中心主任吳心伯稱，中方將如何跟其制裁的美方官員接觸是個新問題，但相信從中方角度，不太可能立即取消相關制裁。一些美國智庫學者認為，中美可尋求在第三國舉行會議，也可透過秘密管道接觸特朗普政府的代理人，或選擇性會見未被制裁官員，甚至暫時取消限制。

（2024美國大選）

相關字詞﹕魯比奧（Marco Rubio） 蓬佩奧 香港

上 / 下一篇新聞