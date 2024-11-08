特朗普外交國安「熱選」閣員多反華 有望任國務卿魯比奧防長蓬佩奧 均正被京制裁

【明報專訊】特朗普勝出美國總統大選後，《華盛頓郵報》等美英傳媒周三（6日）引述消息報道，其團隊已鎖定多名內閣官員人選，為明年1月正式重返白宮作準備。流傳名單中有多名外交及國家安全要職人選具反華往績，包括曾因推動多項反華法案而被北京制裁的佛羅里達州聯邦參議員魯比奧可能出任國務卿，同樣正被中方制裁的前國務卿蓬佩奧則可能出任防長；另一對華鷹派、眾議院軍事委員會成員華爾茲亦是另一防長人選。這份名單引發外界關注。
魯比奧曾發起涉港涉維吾爾人法案
魯比奧（Marco Rubio）曾是特朗普今屆副總統競選拍檔的可能人選，他在俄羅斯、中國和伊朗等問題都持鷹派立場。他在擔任美國國會及行政當局中國委員會（CECC）聯席主席期間，是2019年生效的《香港人權與民主法》發起人。魯比奧亦帶頭推動2021年生效的《防止強迫維吾爾人勞動法》及《安全設備法》（Secure Equipment Act），後者內容包括禁止華為、中興通訊等設備在美國使用；他亦曾發表報告宣稱「新冠病毒源頭來自武漢實驗室」。
防長人選方面，佛羅里達州聯邦眾議員華爾茲（Mike Waltz）是眾議院中對華鷹派代表人物之一，曾共同發起多項涉華法案，包括旨在減少美國對華關鍵礦物依賴的措施。現年50歲他曾是美國陸軍「綠色貝雷帽」特種部隊成員，被指與特朗普關係密切。另一防長人選蓬佩奧為2021年1月被中國制裁的10名前特朗普政府官員之一，曾先後擔任中央情報局長和國務卿；他一度跟特朗普關係破裂，現被視為特朗普陣營中最支持烏克蘭的代表。
曾倡棄烏保台 柯伯吉有望成白宮國安顧問
白宮前國安顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）被猜測是另一國務卿有力人選，他亦正被北京制裁。作為共和黨新世代戰略家，倡議「棄烏保台」的前副助理防長柯伯吉（Elbridge Colby）則有望在新一屆政府出任白宮國安顧問。
撐對華貿易戰 萊特希澤或重當貿易代表
財金官員方面，曾大力支持特朗普發動對華貿易戰的前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）被指有機會重拾舊職，或者改任商務部長。
《華郵》引述特朗普顧問稱，特朗普對司法部和國防部的人事任命尤感興趣。特朗普陣營發聲明稱，特朗普會很快決定內閣人選，將適時公布。
本報上月16日刊出專題探討「特朗普2.0」的外交理念和國安團隊可能人選，其中主要人選與《華郵》最新報道脗合。曾任白宮和中情局要職的喬治城大學亞洲研究教授偉德寧（Dennis Wilder）當時向本報稱，特朗普最重要的外交政策顧問是白宮前國安顧問奧布萊恩、現任阿肯色州聯邦參議員科頓和前署理國家情報總監格雷內爾。奧布萊恩在《外交事務》期刊7/8月號形容中國已成為「難以對付的軍事和經濟敵手」，又稱中共尋求取代美國在關鍵領域（例如電動車、太陽能、人工智能和量子電腦運算）科技發展和創新的全球領袖地位。
（華盛頓郵報/華爾街日報/Politico/觀察者網/明報資料室）
（2024美國大選）
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