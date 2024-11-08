德總理炒財長 執政聯盟瓦解 「預算之爭」成最後一根稻草

在野黨施壓下周信任投票

朔爾茲領導的中左翼聯合內閣2021年組成，以社民黨（SPD）代表的紅色、綠黨的綠色及FDP的黃色代表，故有「交通燈聯盟」之稱。然而自成立以來，3黨之間在諸多政策領域始終有歧見。最近的爭執焦點是如何讓德國走出衰退泥淖，經濟衰退讓德國已成歐洲表現最差經濟體之一，聯合內閣的民調也持續滑落。

壓垮聯合內閣的最後一根稻草是預算之爭。為填補明年預算巨大缺口，朔爾茲的社民黨和綠黨傾向稅收和舉債等，但自民黨卻奉行「債務煞車」（debt brake，即訂明政府可舉債上限）。德國憲法為落實預算平衡，規定只有特殊情况才能豁免債務煞車，最近一次是因應新冠疫情與俄軍侵烏。

財長拒放寬舉債 總理轟自私

現年45歲的林德納（Christian Lindner）被喻為財政鷹派，他上周提出通過削減公共支出，對企業和高收入人士減稅和放寬監管，取消原定氣候保護目標，以重振經濟。惟社民黨和綠黨反對，主張加強干預的經濟政策等。

朔爾茨周三辭退林德納後，發表電視聲明稱他當天向對方建議一項旨在降低能源成本、促進投資，以及維持軍援烏克蘭的財政計劃，並尋求對方支持放寬憲法中的「債務煞車」限制，以資助上述龐大支出。朔爾茨指林德納「沒意願接受」，批評對方「自私、不負責任以及只顧自己政黨（自民黨）的存活」。

這次炒財長事件反映本質上屬左派政黨的社民黨和綠黨，跟主張經濟自由和預算平衡的自民黨的意識形態對立浮面。

面臨提前大選 德歐震盪

第二大的綠黨表示將留在聯合政府，但跟社民黨未能在聯邦議會佔過半議席，朔爾茨正尋求最大在野黨基民盟（CDU）於信任案表決前，協助餘下經濟、國防等政策在國會通過。如朔爾茨政府最終未能在1月通過信任案表決，將須要求總統解散國會，並於60天內舉行大選。

《紐約時報》指出，德國政局生變讓歐盟在當下艱困時刻更形群龍無首。法國已因今年稍早選舉形成國會僵局而陷危機，俄國目前在烏克蘭戰場屢有斬獲。特朗普當選美國總統後，歐洲還面臨與美爆發貿易戰及北約被削弱的風險。

（法新社/紐約時報）