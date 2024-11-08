賀錦麗敗選演說 籲續為民主奮鬥

承諾和平移交權力 民主暴政之別

相較於周二晚的大選開票夜派對，周三到場的支持者明顯少得多。賀錦麗在全長約12分鐘的演說，先向拜登、她的家人及競選副手沃爾茲致謝，又稱當天稍早時已致電特朗普祝賀對方勝選，又承諾拜登政府會和平移交權力。對於今次敗選，賀錦麗稱美國民主的基本原則是當輸掉選舉時會接受結果，指出這原則將民主與暴政區別開來。

賀錦麗表示，雖然承認在大選落敗，但不會放棄推動這次競選的奮鬥，她說：「我們永不會放棄為我們的民主、法治、平等正義，以及我們的神聖理念——無論我們出身如何，都擁有必須被尊重和維護的某些基本權利和自由——而奮鬥。」

她說：「我永遠不會放棄為這個未來而奮鬥，在這個未來，美國人可以追求自己的夢想、抱負和願望；在這個未來，美國的女性擁有決定自己身體的自由，而不是由政府來告訴她們該怎麼做。我們永遠不會放棄為保護我們的學校和街道免受槍支暴力而奮鬥。」

外界都在分析賀錦麗敗選理由，美國有線新聞網絡（CNN）指賀錦麗輕描淡寫她上台能代表的改變。《金融時報》舉例指她被問及會否作出跟拜登過4年不同的決策時，她支吾以對稱沒想過。外交政策方面，她在以哈戰爭支持以色列自衛權，同時積極討論加沙巴勒斯坦人困境，惟她的立場令她疏遠了阿拉伯裔美國人和年輕選民。

金主歸咎拜登退選太遲

此外沃爾茲在電視辯論上改口認六四天安門事件發生時不在香港，再加上其他口誤，亦影響賀錦麗的競選。拜登亦被指要負責，CNN引述分析指拜登根本不應尋求連任，他可擔當管家和資深政治家，而不是令賀錦麗團隊渾然不知其作用。路透社引述有民主黨金主質疑拜登為何拖了這麼久才退選，稱他不應隱瞞健康狀况，應早點退選；有民主黨官員指摘拜登的核心圈子不會向拜登說「不」。有賀錦麗幕僚稱她忠於這名不受歡迎的總統，因此競選從一開始就注定失敗。

拜登周四在白宮發表演說，談及大選結果及權力交接安排。白宮指周三拜登亦已致電特朗普祝賀，並邀請對方到白宮會面；這將是兩人6月底電視辯論後再次碰面。特朗普競選團隊發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）稱特朗普期待兩人會面。

（路透社/CNN/紐約時報/金融時報/時代雜誌）

（2024美國大選）