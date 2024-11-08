明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

賀錦麗敗選演說 籲續為民主奮鬥

【明報專訊】美國副總統賀錦麗在總統大選敗予共和黨籍對手特朗普後，周三（6日）在母校霍華德大學發表演說承認落敗，呼籲支持者接受結果但不要絕望。對於敗選，有分析指出她的問題，亦有民主黨金主歸咎總統拜登太遲退選。

承諾和平移交權力 民主暴政之別

相較於周二晚的大選開票夜派對，周三到場的支持者明顯少得多。賀錦麗在全長約12分鐘的演說，先向拜登、她的家人及競選副手沃爾茲致謝，又稱當天稍早時已致電特朗普祝賀對方勝選，又承諾拜登政府會和平移交權力。對於今次敗選，賀錦麗稱美國民主的基本原則是當輸掉選舉時會接受結果，指出這原則將民主與暴政區別開來。

賀錦麗表示，雖然承認在大選落敗，但不會放棄推動這次競選的奮鬥，她說：「我們永不會放棄為我們的民主、法治、平等正義，以及我們的神聖理念——無論我們出身如何，都擁有必須被尊重和維護的某些基本權利和自由——而奮鬥。」

她說：「我永遠不會放棄為這個未來而奮鬥，在這個未來，美國人可以追求自己的夢想、抱負和願望；在這個未來，美國的女性擁有決定自己身體的自由，而不是由政府來告訴她們該怎麼做。我們永遠不會放棄為保護我們的學校和街道免受槍支暴力而奮鬥。」

外界都在分析賀錦麗敗選理由，美國有線新聞網絡（CNN）指賀錦麗輕描淡寫她上台能代表的改變。《金融時報》舉例指她被問及會否作出跟拜登過4年不同的決策時，她支吾以對稱沒想過。外交政策方面，她在以哈戰爭支持以色列自衛權，同時積極討論加沙巴勒斯坦人困境，惟她的立場令她疏遠了阿拉伯裔美國人和年輕選民。

金主歸咎拜登退選太遲

此外沃爾茲在電視辯論上改口認六四天安門事件發生時不在香港，再加上其他口誤，亦影響賀錦麗的競選。拜登亦被指要負責，CNN引述分析指拜登根本不應尋求連任，他可擔當管家和資深政治家，而不是令賀錦麗團隊渾然不知其作用。路透社引述有民主黨金主質疑拜登為何拖了這麼久才退選，稱他不應隱瞞健康狀况，應早點退選；有民主黨官員指摘拜登的核心圈子不會向拜登說「不」。有賀錦麗幕僚稱她忠於這名不受歡迎的總統，因此競選從一開始就注定失敗。

拜登周四在白宮發表演說，談及大選結果及權力交接安排。白宮指周三拜登亦已致電特朗普祝賀，並邀請對方到白宮會面；這將是兩人6月底電視辯論後再次碰面。特朗普競選團隊發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）稱特朗普期待兩人會面。

（路透社/CNN/紐約時報/金融時報/時代雜誌）

（2024美國大選）

相關字詞﹕霍華德大學 演說 2024美國總統大選 賀錦麗 特朗普

上 / 下一篇新聞