日韓領袖致賀電 爭取早日會談

日本首相石破茂與特朗普通話約5分鐘，兩人同意密切合作以提高日美同盟關係，雙方也盼望早日會談。路透社引述知情人士報道，日本政府目標是11月18日至19日巴西G20峰會後，立即安排石破茂與特朗普會面。日本時任首相安倍晉三在2016年特朗普當選總統後，成為首個與對方會面的外國領袖。

韓國總統尹錫悅同日也與特朗普通電話，兩人談到美日韓合作、朝鮮士兵參與俄烏戰爭、朝鮮試射洲際彈道導彈等挑釁，兩人認同美韓同盟重要性，預期將在安保、經濟等領域延續伙伴關係。韓國國家安保室長金泰孝表示，尹錫悅和特朗普同意盡快約定會面時間及地點。

澳大使陸克文刪批特帖文

此外，在特朗普勝選後，澳洲駐美大使陸克文刪除了他此前在社交平台連串批評特朗普的帖文，強調相關貼文不反映澳洲政府的立場。陸克文在2020年在網上發文，形容特朗普是「史上最具破壞性的總統」。澳洲外交部官員昨稱，陸克文撤下帖文是為了「消除這類言論引發誤解的可能性」。澳洲外長黃英賢昨表示，她「很有信心」，特朗普重返白宮將不會破壞澳「英美安全伙伴關係」（AUKUS）這項旨在鞏固澳洲安全的國防協議。

（路透社/中央社）

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