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不能起訴總統 特檢研撤控

【明報專訊】特朗普再度入主白宮，他面對的部分聯邦刑事官司將被撤銷。美英傳媒周三（6日）引述司法部官員報道，特別檢察官史密斯正與司法部高層商討，研究如何在特朗普上台前結束兩項針對他的刑事案訴訟程序，以符合司法部規定在任總統不能被起訴的長期政策。

涉推翻大選文件門刑事檢控

由司法部委任的史密斯（Jack Smith）在特朗普卸任後，向他提出兩宗聯邦刑事檢控，一是他試圖推翻2020年大選結果，另一是他不當處理機密文件。特朗普周二當選後，史密斯商討撤銷這兩宗訴訟，因1973年及2000年司法部發布的備忘指出，起訴或刑事起訴在任總統會削弱行政機關履行其憲法職責的能力。

暫不清楚何時會撤銷這兩宗訴訟，但訴訟程序中的期限可能決定司法部的撤銷時間，其中法院正審理司法部就聯邦法官駁回「文件門」提出的上訴，司法部本月15日前須向法院提交答辯。

至於另外兩宗州層級的刑事案，包括特朗普就「艷星掩口費 」被裁定偽造文書罪成案，原定11月26日宣判，但現在可能被推遲或以其他方式拖延至下屆大選之後；至於特朗普涉試圖推翻喬治亞州2020年大選結果案，有法律專家指出，特朗普可以要求司法部向聯邦法院提出暫停訴訟程序。

（金融時報/CNN）

（2024美國大選）

相關字詞﹕司法部 特朗普官司 2024美國總統大選

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