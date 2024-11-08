顧問：特朗普上任首天處理移民烏戰 拜登政府備應對偷渡潮 趕對烏提供最後軍援

特朗普篤定當選總統後，他的全國新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）向霍士新聞表示，特朗普已擁有執政授權，以兌現他的競選承諾。這些承諾包括，在第一天啟動大規模驅逐非法移民的行動。此外，還有石油鑽探，以及加速核能和化石燃料的許可，以推動一個全方位的能源政策，從而降低國內的生活成本。

擴鑽油 恢復嚴厲制裁伊朗

她續說：「在第一天，他還會推動烏克蘭和俄羅斯坐上談判桌結束這場戰爭，並恢復對伊朗政權的嚴厲制裁，以制止中東的混亂。」

特朗普的高級顧問米勒（Jason Miller）在美國廣播公司（ABC）的《美國早晨》節目中也表達類似觀點，表示特朗普將在第一天優先處理邊境安全問題，並採取措施降低通脹。他指特朗普的競選政綱可以通過行政命令落實，說道：「比如，重新實施他所有的強硬邊境政策。之前的政府並不需要通過任何國會法案來破壞邊境，因此我們只需要重新施行他的政策。我們可以確保邊境安全，並開始讓這個國家變得更加安全。」米勒補充道：「我們還可以推動大量的能源勘探，這當然會幫助降低物價，並制止我們所看到的失控通脹。」

特朗普在競選期間矢言，一旦當選將遣返數以百萬計無證移民。他篤定當選後，美國政府官員以及移民在通訊軟體WhatsApp群組留言顯示，愈來愈多計劃前往美國的移民擔心特朗普將關閉邊界而趕在最後一刻越境，拜登政府正在制訂緊急應變計劃。

美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，特朗普宣布勝選前36小時，美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）和他的高級顧問，以及海關及邊境保衛局（CBP）與移民及海關執法局（ICE）首長召開網上會議。與會者提出關於特朗普可能勝選對邊界安全影響的疑慮。有人提出，一旦特朗普當選，他們預期嘗試趕在最後一刻入境美國的移民人數將激增，CBP和ICE必須有所應對。

對烏468億援助恐被截停

美國政府消息人士周三透露，白宮有意在拜登卸任前加緊提供烏克蘭一批價值超過60億美元（468億港元）的安全援助。

另外，特朗普過去一直批評拜登援烏，令人擔心在他和共和黨掌控白宮、聯邦參議院，且可能控制聯邦眾議院的情況下，美國對烏克蘭總統澤連斯基政府的支持可能出現變數。根據美國RealClearPolitics，截至昨晚8時，共和黨在眾院改選中取得195席，領先民主黨的180席，而掌控眾院門檻為218席。

然而，政治網站Politico指出，拜登政府提供這筆最後關頭的軍援也面臨巨大問題，因為從援助計劃宣布到彈藥和設備送達烏克蘭通常需要數月，所以在接下來幾周內推出的任何援助，可能要等到特朗普政府上任後才能完全到達，屆時特朗普可能會叫停這些運輸，在裝備抵達前終止援助。

（Newsweek/路透社/NBC/Politics）

（2024美國大選）