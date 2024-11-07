以總理炒防長 掀堵路縱火示威

稱兩人對戰爭存巨大鴻溝

內塔尼亞胡周二晚公布撤換防長加倫特，指兩人對處理戰爭存在「巨大鴻溝」、「信任危機」。他宣布改命其盟友、外長卡茨（Israel Katz）接任防長，另委任強硬派不管部部長薩爾（Gideon Sa'ar）接任外長。

加倫特被撤換後3個小時，穿著以哈戰爭爆發以來一貫的黑色服裝透過電視發表聲明。他稱內塔尼亞胡因三大爭執裁撤他，包括他勸喻為救回人質而就哈馬斯戰爭作妥協、他要求徵召極端正統猶太教（哈雷迪）男子服兵役、他主張設立國家委員會調查未能預先覺察去年10月7日哈馬斯行動的安全漏洞，但都被駁回。

內塔尼亞胡跟加倫特早就因為內政不咬弦。發生哈馬斯突襲後，內塔尼亞胡涉嫌為遷就聯合政府內的極右盟友，執意戰至殲滅哈馬斯，拖延強制哈雷迪服兵役等；加倫特則推動停火換人質，又指兵源不足，強調服役應一視同仁。

加倫特遭撤換消息傳出後，數以萬計以色列人上街抗議，燒雜物、堵路等。代表200名以色列商界領袖的組織「商業論壇」批評內塔尼亞胡「看重政治生存和個人利益，甚於國家安全」。一些反對派政客和評論員指摘內塔尼亞胡在與哈馬斯、黎巴嫩真主黨軍事緊張和伊朗威脅加強敵對行動之際，更換防長是「不負責任」。不過極右翼的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）讚好，批評加倫特阻撓以色列取得「徹底勝利」。

另外，以軍周二連續第二天空襲敘利亞，並在一周內第三次發表聲明，表示攻擊目標是鄰近黎巴嫩邊境真主黨武器庫，切斷伊朗對真主黨的武器和情報供應。敘利亞外交部周一譴責襲擊，促請聯合國迅速行動遏止以色列入侵。

（紐約時報/彭博社）