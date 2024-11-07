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戴罪當選總統 美國史上首見

【明報專訊】特朗普成為132年以來首個曾輸掉大選、最終成功再度入主白宮的美國總統，也是首名戴罪在身的候選人當選。今年5月，他在「艷星掩口費案」中被判34項偽造文書罪成，另身負3宗刑事案，外界預料他上任後，將運用總統權力特赦自己。

特朗普於2016年首次參選總統，面對民主黨對手、前國務卿希拉里雖獲較少普選票，但最後以304：227張選舉人票擊敗對方當選。2020年爭取連任時敗於現總統拜登，宣稱拜登和民主黨「竊取大選結果」，觸發2021年1月6日國會山莊騷亂。

132年來第二名落敗總統回朝

此前唯一一次出現落敗總統回朝的情况是1892年，1888年贏普選票但輸選舉人票而未能連任的民主黨總統克利夫蘭（Grover Cleveland），時隔4年後在大選中擊敗尋求連任的共和黨對手哈里森（Benjamin Harrison），以及信奉左翼農業主義的人民黨候選人韋弗（James B. Weaver）。

兩度遭彈劾 負4刑事官司參選

特朗普首次執政期間兩度經歷彈劾，是第三名曾被彈劾的美國總統，但他皆避過下台命運。特朗普在2019年涉扣起國會援助撥款施壓烏克蘭調查拜登父子，以圖影響翌年大選選情，被指濫權和妨礙國會調查遭眾議院彈劾，但最終未能在參議院通過。2021年1月至2月，特朗普因煽動國會山莊騷亂而第二度遭眾議院彈劾，同樣未能在參議院通過。

這次特朗普身負4宗刑事官司參選，包括2016年競選期間授權代表律師向藝名Stormy Daniels的色情片女星克利福德（Stephanie Clifford）就婚外情付掩口費，而被起訴偽造商業紀錄，今年6月被判重罪罪成，成為美國史上首名被刑事定罪的前總統。他亦被聯邦政府控告試圖推翻2020年大選結果，最高法院今年7月裁定所有事發時特朗普仍任總統的「官方行為」享有豁免被檢控權利，特朗普至今仍未就該案受審；特朗普又涉企圖推翻喬治亞州2020年大選結果，他及另外18人去年8月遭起訴，涉及敲詐勒索、作出虛假陳述和製造虛假文書等，特朗普被控10宗罪，審訊日期未定。

特朗普也因「文件門」被控，他被指在2021年1月卸任總統後非法管有政府密件，2023年6月被控違反《間諜法》等37項罪名。案件原定今年5月審訊，但法官其後撤案，負責檢控的特別主事官正就該決定上訴。

競選期間兩度遇刺

特朗普今屆競選期間兩度遭遇暗殺。第一次是今年7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒造勢時遇刺，右耳被子彈擦過受輕傷大難不死，槍手被擊斃。之後在9月15日，特朗普於佛羅里達州西棕櫚灘打高爾夫球時，特勤局人員在附近灌木叢發現一名持槍埋伏的男子，及時將他制服並拘捕。

（美國白宮網站/明報資料室）

（2024美國大選）

相關字詞﹕2024美國總統大選 特朗普

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