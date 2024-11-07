開票夜特粉狂歡 撐賀者慘情

特朗普周二晚偕同親友在海湖莊園看開票，大力支持他的美國富商馬斯克也有出席。雖然只有極少數傳媒稱特朗普已勝選，但不少「特粉」在深夜已迫不及待前往海湖莊園慶祝，亦有很多人盛裝到特朗普發表勝利演說的棕櫚灘縣會議中心。

賀錦麗原定當晚回到華府母校霍華德大學舉行的開票之夜活動，最終沒有現身。到深夜時民主黨人得知大勢已去，不少人都選擇離開。在賓夕法尼亞州，民主黨的觀戰之夜亦氣氛憂愁。有人說：「我感到惱怒。如果他（特朗普）勝出將會很危險。我不感到安全。」在亞特蘭大，在酒店舉行的觀戰派隊到深夜時分變得慘淡，最後主辦單位更關掉電視，請出席者離開宴會廳，又叫他們「今晚不要開電視」。

專家指通脹不利執政黨

加州北部最大縣聖克拉拉的兩黨主席周二晚皆辦開票之夜。矽谷共和黨領袖邀集支持者，在酒吧觀看霍士電視台開票，隨着特朗普擴大領先，這個「藍州」的紅色勢力情緒高漲。相比之下，由民主黨主辦的開票之夜活動人潮愈夜愈冷清。聖克拉拉縣民主黨主席詹姆斯（Bill James）被記者問到這場選舉透露什麼信息時，詹姆斯說：「我認為真正的問題或挑戰在於經濟。通貨膨脹讓勞動階層感到他們掙的錢不如以往的購買力，物價上漲讓人們對生活感到擔憂。當執政黨在位且國家經歷這種困難時，要贏得選舉總是很難。」

（法新社/中央社）

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