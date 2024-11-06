烏稱前線對戰援俄朝兵 官員網上公布 未供詳情

烏克蘭國家安全與國防事務委員會的打擊假消息部門主管科瓦連科（Andrii Kovalenko）周一在社交平台Telegram表示，烏軍開火攻擊首批援俄助戰的朝鮮軍：「朝鮮首支軍事隊伍剛在庫爾斯克州（Kursk Oblast）遭受攻擊。」

朝兵被指誤向俄軍開火

烏軍今年8月攻入庫爾斯克州，把戰線推入俄羅斯西南部，目前仍控制該州約600平方公里土地。《新聞周刊》周一報道，社交平台X一個有2.6萬人追隨的親烏帳號發布了一名被俘俄羅斯士兵的陳述短片，該兵表示俄國防部安排其部隊和10名朝鮮士兵到一處森林挖掘戰壕，朝兵與烏軍交火期間，朝兵曾向錯誤方向開火，危及他所屬的俄軍部隊。他說：「攻擊過程中，朝鮮人向我們開火。我們嘗試向他們解釋瞄準哪兒，但他們似乎還是槍擊了我軍兩人。我認為在此情况下，投降好過被己方子彈殺死。」報道指該片上載的時間跟烏克蘭官員公布的首次交火時間差不多，但內容未能核實。

烏克蘭、美國和韓國周一和周二分別稱庫爾斯克州的朝鮮駐軍已有最少1萬至1.2萬人，但美、韓未有證實朝軍已加入戰鬥。烏克蘭國防部情報總局（GUR）上周六表示，俄羅斯向駐紮庫爾斯克州的朝兵提供了60毫米迫擊砲、突擊步槍、機槍、狙擊步槍、反坦克導彈和肩托式反坦克火箭發射器，當中部分人獲發夜視裝備。朝鮮特種部隊數百名士兵也部署在該州。

一些烏克蘭官員和軍事分析家質疑朝兵的戰鬥力。《金融時報》報道，烏克蘭情報官員表示俄、朝士兵溝通的問題是兩軍合作必須克服的重要障礙。

（金融時報/路透社/新聞周刊/基輔獨立報）

（俄軍侵烏）