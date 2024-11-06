烏稱前線對戰援俄朝兵 官員網上公布 未供詳情

【明報專訊】烏克蘭官員周一（4日）首次稱，烏克蘭軍當天開火攻擊部署於俄羅斯西南部俄烏戰爭前線的朝鮮士兵，但沒提供詳情和透露有否傷亡。美國傳媒報道，社交平台X一個親烏帳號引述一名被俘俄兵稱，朝鮮部隊與烏軍交火期間，錯誤槍擊俄軍。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會的打擊假消息部門主管科瓦連科（Andrii Kovalenko）周一在社交平台Telegram表示，烏軍開火攻擊首批援俄助戰的朝鮮軍：「朝鮮首支軍事隊伍剛在庫爾斯克州（Kursk Oblast）遭受攻擊。」
朝兵被指誤向俄軍開火
烏軍今年8月攻入庫爾斯克州，把戰線推入俄羅斯西南部，目前仍控制該州約600平方公里土地。《新聞周刊》周一報道，社交平台X一個有2.6萬人追隨的親烏帳號發布了一名被俘俄羅斯士兵的陳述短片，該兵表示俄國防部安排其部隊和10名朝鮮士兵到一處森林挖掘戰壕，朝兵與烏軍交火期間，朝兵曾向錯誤方向開火，危及他所屬的俄軍部隊。他說：「攻擊過程中，朝鮮人向我們開火。我們嘗試向他們解釋瞄準哪兒，但他們似乎還是槍擊了我軍兩人。我認為在此情况下，投降好過被己方子彈殺死。」報道指該片上載的時間跟烏克蘭官員公布的首次交火時間差不多，但內容未能核實。
烏克蘭、美國和韓國周一和周二分別稱庫爾斯克州的朝鮮駐軍已有最少1萬至1.2萬人，但美、韓未有證實朝軍已加入戰鬥。烏克蘭國防部情報總局（GUR）上周六表示，俄羅斯向駐紮庫爾斯克州的朝兵提供了60毫米迫擊砲、突擊步槍、機槍、狙擊步槍、反坦克導彈和肩托式反坦克火箭發射器，當中部分人獲發夜視裝備。朝鮮特種部隊數百名士兵也部署在該州。
一些烏克蘭官員和軍事分析家質疑朝兵的戰鬥力。《金融時報》報道，烏克蘭情報官員表示俄、朝士兵溝通的問題是兩軍合作必須克服的重要障礙。
（金融時報/路透社/新聞周刊/基輔獨立報）
（俄軍侵烏）
相關字詞﹕科瓦連科（Andrii Kovalenko） 烏朝關係 烏克蘭 俄朝關係 朝鮮 庫爾斯克州 朝鮮人民軍 俄軍侵烏