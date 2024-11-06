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憂政治社會動盪 考慮離美富人增

【明報專訊】美國大選後政局以至社會會否混亂備受關注，有報道指連經濟方面承受能力較強的富有階層都考慮「另覓出路」。一項民調顯示，不少美國有錢人憂慮不論誰人當選，都可能出現政治及社會動盪，正考慮離開美國。另外有家族辦公室的律師和顧問稱，客戶取得第2本護照及尋求長期到海外生活的需求創新高。

《財富》（Fortune）雜誌10月3日引述國際金融顧問公司阿爾頓資本（Arton Capital）一項民調報道，有52%受訪富人支持賀錦麗，42%支持特朗普，但很多人都表示正尋找在國外更多的經濟機會。受訪的逾1000名美國百萬富翁表示，不論投票給誰，都對美國經濟前景深感焦慮，有53%受訪者稱不論誰勝選，他們在大選後都會離開美國。調查又指年輕富豪最有可能離開，有64%的18歲到29歲的百萬富豪表示，非常有興趣藉海外投資居留計劃申請黃金簽證。

民調又指受訪者最希望移居國家是加拿大，因鄰近美國又是英語國家，澳洲、新西蘭和英國等國受歡迎程度緊隨其後。阿爾頓資本主席阿爾頓（Armand Arton）表示，美國富人在國內愈感不安，希望得到第二本、甚至第三本護照的安全網；報道指新冠疫情加劇這趨勢，因富人尋求希望更方便往來，如今總統大選又掀起一股對移居的興趣。阿爾頓補充指每個選舉周期都有美國富人稱，若他們支持的候選人落敗就會移居國外，但很少人真正行動。惟他亦表示，即使僅小部分百萬富翁獲第二本護照，仍是個重要趨勢。

另一方面，為富人提供移民諮詢服務的顧問公司Henley & Partners的私人客戶部主管沃萊克（Dominic Volek）向CNBC表示，他們從未見過這種程度的移民需求。他表示，過去一年規劃移居海外的美國人最少增加30%。而美國富人首次成為公司的最大客群，佔公司業務20%，甚至比其他國家客戶都多。

「護照投資組合」分散風險

CNBC指出，超級富豪漸趨視單一國家公民身分為個人和財務風險，他們正打造「護照投資組合」以分散風險，亦有部分人想取得非美國護照，供前往敵視美國的國家時使用；而大選及政治氣候加速並助長了有錢美國人考慮移居海外的浪潮。

從事國際稅務和移民業務的萊斯普倫斯事務所（Lesperance and Associates）的管理合伙人萊斯普倫斯（David Lesperance）表示，基於可能移居海外而聘用他的美國人在過去一年增加約兩倍。

他說，過去30多年他的美國客戶主要因稅務理由而對移居海外感興趣，如今則是基於政治及憂慮暴力的考慮，而周二的大選令這憂慮增加。

（中央社/財富雜誌/CNBC）

（2024美國大選 開票日）

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