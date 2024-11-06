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多州嚴陣以待 防極右動員生亂 國會騷亂煽動者 「驕傲男孩」指控舞弊籲監票

【明報專訊】美國2020年大選後發生國會山莊騷亂，支持時任總統特朗普的極右示威者尋求阻止國會確認拜登勝選。有美國傳媒引述社交平台的信息顯示，「驕傲男孩 」之類涉及煽動當年國會騷亂的極右組織，在今屆呼籲追隨者監察投票過程及捍衛自身權利，引起可能再發生暴力事件的憂慮。為防暴力事件，白宮及副總統官邸外已加設8呎高圍欄，多州亦嚴陣以待密切注視局勢發展。

2021年1月6日國會山莊騷亂後多名涉事者被判刑，包括作為關鍵煽動者的「驕傲男孩」（Proud Boys）多名成員及領導層。《華爾街日報》調查通訊軟件Telegram（Tg）及特朗普的社交平台Truth Social多個帳戶後，指「驕傲男孩」似在重組，其地方分部正在放大特朗普或其盟友提出的選舉舞弊指控，例如得州「驕傲男孩」分部轉發帖文，指民主黨密謀藉數百萬張假選票送賀錦麗入白宮，有人回應：「那麼我們可射殺他們，對吧？」

發槍庫照暗示囤武器迎「大事」

游離州北卡羅萊納的「驕傲男孩」分部宣稱賀錦麗「不偷竊（選舉）就贏不了，而這正是他們計劃所做的」。亞利桑那州北鳳凰城的「驕傲男孩」上月在Truth Social發布一張槍械庫存照片，暗示正在囤積武器，準備迎接11月的「大事」；俄亥俄州分會則在Tg稱一旦特朗普獲勝，反法西斯運動（antifa）就會騷亂，稱要做好相應準備。

《紐約時報》分析Tg近50個頻道逾100萬個信息，發現一個具規模並互有關聯的行動，旨在質疑總統大選可信度、干預投票過程甚至可能質疑投票結果。報道指這些頻道都在2020年大選後建立，突顯選舉否定主義運動的發展及日益複雜。

逾10州大量帖文散播假資訊

報道指在十多個州（包括賓夕法尼亞、北卡羅萊納等5個游離州）的「選舉誠信」群組，當中有大量帖文散播虛假資訊和陰謀論，又有暴力影像，有逾4000個帖文進一步呼籲群組成員出席地方選舉會議、參與集會及捐款；另有其他極右組織帖文呼籲追隨者為暴力做準備。

非牟利組織「全球反仇恨和極端主義計劃」（GPAHE）發表報告指，10月Tg各個團體「與選舉否定論有關的暴力言論」激增 317%，稱有帖文以涉嫌操縱選舉為「不可避免的內戰」辯護，並呼籲「射殺任何非法選民」。GPAHE聯合創辦人貝里奇（Heidi Beirich）指「驕傲男孩」等組織計劃監察投票，又透露準備暴力行動；有成員提議把步槍放在身邊。Tg回應稱他們不容忍鼓勵透過暴力或破壞物業，來妨礙合法民主過程內容。

美國各地都嚴防暴力，數個州的國民警衛隊及地方執法部門本周都在戒備狀態。美國新聞網站Axios報道，多個城市及農村地區的投票地點加強了保安，部分加設混凝土路障、額外的圍欄和加上鎖的門。在首都華盛頓，特勤局在白宮及賀錦麗的副總統官邸加設8呎高圍欄。賀錦麗將在選舉日當晚在母校霍華德大學舉行開票派對，該校周邊街道亦已封鎖。特勤局表示已加強國會山莊保安，直至明年1月6日確認選舉結果。

（紐約時報/Axios/華爾街日報/Daily Beast）

（2024美國大選 開票日）

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