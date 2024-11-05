商場淹數百車 西班牙洪災疑少報傷亡

女子困車中72小時奇蹟獲救

英國《衛報》周日（3日）報道，巴倫西亞自治區民防部門主管佩雷斯（Martín Pérez）上周六告訴志願者：「經過3天，我們發現車裏有人活着。」眾人隨即熱烈鼓掌。佩雷斯其後透露，洪水席捲該區時，這名女子的車被洪水冲到貝內圖塞爾（Benetússer）一處地下車道，埋在一堆車之中。救援人員上周五在搜救時聽到有人呼喚「醫生、醫生」。他們趕忙奔向聲音傳來的地方，發現聲源來自一堆車輛，救援人員花了數小時清理阻礙路徑的車輛和殘骸才救出這名女子，將她送院。

另外，當局近日將搜救焦點集中在巴倫西亞Bonaire商場的兩層地下停車場，出動包括蛙人、小艇和機械人展開大規模搜救行動，發現數以百計汽車在停車場內。搜救行動小組成員巴尼亞（Cristina Vana）向天空新聞稱，當局淡化水災的死亡人數，「我們點算數以百計（遺體）。我的母親協助軍方，她是一名醫生，協助點算遺體……6個小時內已有80人」。

（衛報/每日郵報）