特賀誰主白宮　影響美國外交路線 遏華戰略難大變 烏克蘭最憂心

明報記者

外界此前關注中國會較喜歡特朗普還是賀錦麗成為美國總統，雖然北京官方已表明沒有偏好，而內地專家學者普遍認為今屆大選將不會改變美國目前對華戰略競爭的態勢，在關稅貿易、高科技發展、台灣、南海等議題上全面壓制北京。賀錦麗曾多次強調「美國必須在對華競爭中勝出」，而特朗普的外交幕僚則形容中共是「對美國優先安全政策的單一威脅和全面挑戰」。

學者：僅風格不同 對華皆毒藥

美國華裔學者趙穗生此前接受本報訪問時指出，他認為特、賀二人在對華戰略及政策上只存「領導風格」分別，上海復旦大學美國研究中心副主任趙明昊則形容特、賀兩陣營對中方而言有如「兩碗毒藥」。如果要比較誰上台對中國較有利，內地專家意見不一。一派認為賀錦麗若延續拜登對華「管控競爭」的政策，將比多按個人想法行事的特朗普較可預測，但他們亦憂慮賀錦麗處理外交事務經驗不足，如她成為總統就對華政策作出調整，其方式與後果在中方看來可算是「未知之數」。另一派認為特朗普回朝對中國較有利，理由是他之前擔任總統期間疏遠美國盟友，倘若他未來維持做法，將加深美國孤立主義，令中國得到面對西方圍堵的突破口。

環顧全球議題，特朗普與賀錦麗看來差異最大的議題會是烏克蘭戰爭。經歷俄軍侵烏首年的連番巨額軍援後，共和黨內部「疑烏派」漸佔上風，早年捲入親俄疑雲的特朗普也傾向這一方，導致過去一年多軍援烏克蘭的撥款議案在國會屢屢受阻，即使烏克蘭總統澤連斯基親赴美國游說也無甚進展。這點令歐洲盟友也甚為憂心——只有像匈牙利總理歐爾班等親俄派例外。

烏憂特逼求和 未明賀撐入北約否

特朗普曾吹噓就職後「24小時內」便能終結俄烏戰爭，烏克蘭以至外界觀察家揣測他會否即時叫停軍援。其競選拍檔萬斯則提出按目前軍事分界線結束戰爭，意味烏克蘭需割地求和，又指俄方或會得到美方保證烏克蘭不會加入北約，其主張跟烏方立場相距甚遠。

即使賀錦麗上台，她能否同時掌控國會也是疑問，撥款面臨的障礙恐會延續，另外她仍未明確表態支持烏克蘭加入北約，也可能令撐賀的烏克蘭憂心。

分析：特賀上台皆利以色列

以色列-哈馬斯戰爭業已外溢到黎巴嫩，甚至連伊朗也可能捲入，令中東局勢備受注目。分析相信，無論特、賀上台都會對以色列相對有利。特朗普主張「以色列獲勝」下結束戰事，賀錦麗雖對以軍引發的人道危機有微言，但仍支持以方對抗哈馬斯以至伊朗陣營的「自衛權」，美國對以軍援短期內應不會有太大變化。

（2024美國大選 選前倒數篇之四）