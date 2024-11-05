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亞太裔增長快影響力升 兩黨爭拉攏

【明報專訊】亞洲與太平洋諸島族裔群體（英文簡稱AAPI，下稱亞太裔）在全美總人數超過2482萬，是美國增長最迅速的族群，雖然近年該族群投票意向明顯傾向民主黨人，但同時也被視為最沒有特定政黨取向的一群。民主、共和兩大黨今年皆視亞太裔為爭勝的關鍵力量之一，積極投放資源接觸游說這批選民，尤其是關鍵游離州內華達、喬治亞和賓夕法尼亞。

佔3游離州逾92.8萬人 無特定支持

研究組織「亞太裔美國人數據」（AAPI Data）創辦人羅摩克里希南（Karthick Ramakrishnan）說：「美籍亞裔是典型的游離選民群組。」AAPI Data和美國國家選舉研究（ANES）的數據反映，儘管亞裔選民偏向支持民主黨，在2020年大選，他們投票給拜登和特朗普的比例約呈2：1，但是他們並不理所當然支持哪一政黨。事實上，上屆僅約三分之二亞太選民支持拜登，遜於2012年支持奧巴馬的逾七成，且不乏投向共和黨人的例子。

亞太裔合資格選民在美國是一個日益龐大的社群，儘管在普遍州份的選民比例不高，但在內華達、喬治亞和賓夕法尼亞這3個關鍵游離州，這群組總選民人數有逾92.8萬，而這3州在上屆大選拜登和特朗普之間合共只相差12.593萬票，可見亞太裔票在這3州的重要性。其中單是喬治亞州的AAPI選民人數，已是上屆該州兩黨得票差距的28倍，而在內華達州，過去10年AAPI人口增長了45%，增長率是全國之最，現已佔該州近12%選民。拜登上屆之所以在賓夕法尼亞險勝，亞太裔選民投票破歷屆紀錄亦當記一功。

關注經濟民生安全歧視

美籍亞裔選民自認為「完全獨立」者，比起一般選民多一倍，而他們最關心的是經濟民生及罪案安全，包括種族滋擾歧視。不過，亞太裔源自逾20個國家和涉及多種母語，極之多元，亦不算積極參與政治，並非容易接觸的選民。為此，兩大黨近年都有為此增加投放資源，例如在中文、韓文、他加祿語（菲律賓語）報章賣廣告，並採用多種亞洲語文發函。

共和黨會在亞裔社區如唐人街辦活動，特朗普亦有訪問弗吉尼亞州的越南人商區。賀錦麗即使有印度裔背景，吸納了一批印度裔選民，尤其是婦女，卻未見明顯優勢，其競選團有職員專責亞太裔選民外展工作，在美國亞裔傳媒上賣廣告。

（紐約時報/NPR/CBS/Campaings&Elections）

（2024美國大選 大選投票日）

相關字詞﹕太平洋島國 亞裔美國人 2024美國總統大選

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