憂特朗普全面執政 民主黨力爭眾院 國會選情曾大幅落後 賀錦麗上陣後現轉機

選前參眾兩院分別由民主黨和共和黨各以些微優勢控制。輿論分析普遍指出共和黨可重奪能批准內閣或司法官員任命，以及決定立法議程的參議院——勝負關鍵料在9個選情最激烈議席，民主黨卻要最少贏得當中7席才能跟共和黨平手，到時需要賀錦麗入主白宮，才能由沃爾茲以副總統兼任議長的方式保住決定性一票。有民主黨人則主張，議席較受威脅的參議員在州內支持度其實大多更勝賀錦麗，並非全無勝算。

民主黨須贏最少7席 共和黨料奪參院

對比之下，眾議院則有47席出現明顯競爭，當中民主黨和共和黨分別要守住25席和22席。惟對比6月底拜登在電視總統辯論後連累國會選情的劣勢，前眾議院議長佩洛西策劃逼宮拜登要其退選的決定似乎正確。

保守派霍士新聞也形容賀錦麗接棒，為國會民主黨人及選民提供動力，令民主黨在參眾兩院多個有風險議席上，有力跟共和黨一戰。

賀錦麗近期走勢一度回落，但全國廣播公司（NBC）引述兩黨消息人士報道，有民調顯示即使賀錦麗大選敗北，民主黨仍有可能取得控制眾議院所需的4個議席。共和黨策略師擔心如果賀錦麗持續擴大市郊選民基礎，特朗普只能在市區和農村拓展支持度，即可能發生特朗普入主白宮，共和黨卻失去眾院控制權的情况。NBC分析指出，決定眾院控制權的激戰選區集中在特朗普相對弱勢的市郊地區。民主黨人則盼望在加州和紐約州搶走共和黨人的議席。

即使共和黨最終在眾院險勝也要面對問題，優勢太小的話或影響投票成績，也可能影響限制議員加入政府的可能性（擔心會失去議席）。共和黨眾院領袖斯卡利塞向網媒Axios坦言，希望有8至12席優勢。另外，美國11州改選州長，美屬薩摩亞和波多黎各這兩個海外屬地也會舉行總督改選。

明報記者

（NBC/Axios/BBC）

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