明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

憂特朗普全面執政 民主黨力爭眾院 國會選情曾大幅落後 賀錦麗上陣後現轉機

【明報專訊】美國周二（5日）同時會舉行國會和州長選舉。其中國會眾議院435席全部改選，參議院100席中改選34席。在7月拜登退選前，共和黨在參眾兩院選情明顯佔上風，令民主黨人擔心會演變成特朗普全面執政（即同時控制白宮和國會）的局面。惟賀錦麗代為上陣後，國會選情漸見改善，到近期民主黨更見眾議院選情尚有生機。

選前參眾兩院分別由民主黨和共和黨各以些微優勢控制。輿論分析普遍指出共和黨可重奪能批准內閣或司法官員任命，以及決定立法議程的參議院——勝負關鍵料在9個選情最激烈議席，民主黨卻要最少贏得當中7席才能跟共和黨平手，到時需要賀錦麗入主白宮，才能由沃爾茲以副總統兼任議長的方式保住決定性一票。有民主黨人則主張，議席較受威脅的參議員在州內支持度其實大多更勝賀錦麗，並非全無勝算。

民主黨須贏最少7席 共和黨料奪參院

對比之下，眾議院則有47席出現明顯競爭，當中民主黨和共和黨分別要守住25席和22席。惟對比6月底拜登在電視總統辯論後連累國會選情的劣勢，前眾議院議長佩洛西策劃逼宮拜登要其退選的決定似乎正確。

保守派霍士新聞也形容賀錦麗接棒，為國會民主黨人及選民提供動力，令民主黨在參眾兩院多個有風險議席上，有力跟共和黨一戰。

賀錦麗近期走勢一度回落，但全國廣播公司（NBC）引述兩黨消息人士報道，有民調顯示即使賀錦麗大選敗北，民主黨仍有可能取得控制眾議院所需的4個議席。共和黨策略師擔心如果賀錦麗持續擴大市郊選民基礎，特朗普只能在市區和農村拓展支持度，即可能發生特朗普入主白宮，共和黨卻失去眾院控制權的情况。NBC分析指出，決定眾院控制權的激戰選區集中在特朗普相對弱勢的市郊地區。民主黨人則盼望在加州和紐約州搶走共和黨人的議席。

即使共和黨最終在眾院險勝也要面對問題，優勢太小的話或影響投票成績，也可能影響限制議員加入政府的可能性（擔心會失去議席）。共和黨眾院領袖斯卡利塞向網媒Axios坦言，希望有8至12席優勢。另外，美國11州改選州長，美屬薩摩亞和波多黎各這兩個海外屬地也會舉行總督改選。

明報記者

（NBC/Axios/BBC）

（2024美國大選 大選投票日）

相關字詞﹕美國共和黨 美國民主黨 州長選舉 賀錦麗 特朗普 美國參議院 美國眾議院 國會選舉 2024美國總統大選

上 / 下一篇新聞