拆局：隱形撐賀vs.害羞撐特 投票熱情左右勝負

「撐特」者不再諱言 保守派憂高估

距離特朗普在政壇崛起已有8年，似乎愈來愈多選民不再諱言「撐特」，保守派民調專家隆茨（Frank Luntz）甚至擔心民調機構過分修正，高估「害羞特朗普支持者」影響力。當然並非所有觀察家都同意這說法，但與此同時，輿論關注到賀錦麗也有其隱形支持者。

「撐賀」女選民男性家人前「隱形」

「羅訴韋德案」裁決2022年被推翻後，墮胎權議題成為民主黨的政治反擊利器，同年中期選舉民主黨成績勝預期便是例子。到今屆大選，身為女性的賀錦麗代替拜登出戰後，開始主打墮胎權等女性議題，這點似乎愈來愈吸引到原先支持共和黨的年長女性選民，儘管她們決心「投賀」，卻不打算讓丈夫等男性家人知道。有「撐賀」組織甚至推出有女星茱莉亞羅拔絲旁白的影片，提醒女性毋須跟丈夫坦白自己投給賀錦麗，惹來保守派人士憤慨。

然而，隱形選民到底只是在身邊人或民調機構面前「隱形」，還是會不投票而在票站也「隱形」，可能才是勝負關鍵，畢竟對其中一方不滿，可能只令他們不投票，而非投給另一候選人。事實上，《紐約時報》根據自家民調分析，特朗普意外地在以往不曾投票者中獲較多支持，但報道同時質疑這類選民會否真的走出來。換言之，賀錦麗和特朗普能否激發潛在支持者的投票熱情，也許才是勝負關鍵。

明報記者

（2024美國大選 大選投票日）