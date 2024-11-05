最後時刻轉勢 賀特選情咬緊 賀錦麗中西部反彈 賓夕法尼亞成終極關鍵

游離州形勢全誤差範圍內

RealClearPolitics周一最新綜合民調顯示，賀錦麗在威斯康星及密歇根略為領先，特朗普在喬治亞、北卡羅萊納、亞利桑那及內華達有些微優勢；而關鍵游離州中擁有最多19張選舉人票的賓夕法尼亞，則兩人勢均力敵，特朗普只以0.3個百分點領先。對比約一兩周前在七大游離州都呈落後的險境，賀錦麗算是回穩。按推算，賀錦麗和特朗普都有多條路徑可贏得當選所需的270張選舉人票（見圖），惟賀錦麗的勝選路徑重點在於能否守住賓夕法尼亞，而特朗普一旦無法贏得喬治亞，也有可能要靠賓夕法尼亞才可取勝。換言之，賓夕法尼亞或成為決定大選結果的終極關鍵。

賀錦麗艾奧瓦反超 特朗普斥「假民調」

賀錦麗近日在威斯康星、密歇根兩州止跌回升，或反映她在中西部地區的轉勢。最新的變數也出現在中西部的艾奧瓦。艾奧瓦地方傳媒《得梅因紀事報》/Mediacom Iowa民調上周六最新數據顯示，賀錦麗在該州意外地以47%反超特朗普的44%。艾奧瓦傳統上支持共和黨，特朗普2016和2020年都在此勝出，6月民調大幅拋離尚未退選的民主黨候選人拜登18個百分點，即使到9月民調也領先4個百分點，在這個選舉周期從未被視為游離州。特朗普周日公開標籤這是「假民調」，CNN引述知情人士報道，特朗普對該民調感憤怒，斥「不應公布」。

該民調由《得梅因紀事報》委託民調公司Selzer所做，Selzer指出，賀錦麗突領先的原因是65歲以上選民及獨立選民尤其女性轉向支持她。賀錦麗力爭女性選民支持，主要政綱包括保障婦女墮胎權。艾奧瓦法例禁止懷孕6周後墮胎。

另一值得注意的是，以上提到的密歇根、威斯康星和艾奧瓦，均位於賀錦麗副手沃爾茲任州長的明尼蘇達附近。

特朗普暗示打司法戰 稱不介意記者被槍擊

特朗普在賓夕法尼亞造勢集會上，繼續無根據地指控民主黨在今屆大選作弊，暗示必要時打司法戰，並宣稱他4年前不應離開白宮。他進一步發表暴力言論，說不介意記者被槍擊，指着講台前防彈玻璃說：「為了射中我，有人必須射穿假新聞（指記者），我不介意。」

賀錦麗周日前往密歇根的底特律造勢，先到一座黑人教會演說，隨後向阿拉伯裔選民拉票，呼籲選民為子孫着想，投票選擇自由、公正，而非混亂、恐懼與仇恨。

在選前一日的連場競選活動，賀錦麗和特朗普周一皆安排賓夕法尼亞第二大城市匹茲堡為其中一站，且時間近乎重疊。賀錦麗會於當地下午5時亮相匹茲堡市郊的蘭金，其音樂造勢大會有創作歌手Katy Perry助陣，特朗普的競選集會則在下午6時於市中心冰球隊匹茲堡企鵝的主場館「PPG塗料體育館」舉行。

明報記者

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