美媒部署選舉夜大軍打假防錯

美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）、全國廣播公司新聞（NBC News）和美國有線新聞網絡（CNN）將採用民調機構Edison Research製作票站出口民調、選舉預測和計票結果。各大電視台本身亦有負責統計和分析的小組，依據初步點算結果，為直播室的主持提供估測。

恐重演選後數天難定勝負

不過，Edison Research副總裁倫斯基（Joe Lenski）指出，雖然7個游離州將是鹿死誰手的最終較量點，可是他承認缺乏充分數據，有可能遲至選後好些日子都不足以預測結果。政治學者帕納戈普洛斯（Costas Panagopoulos）認為播報選舉預測「風險非常高」，可能為爭先報道而犧牲追求準確。

此外，面對可能充斥的假消息，多個傳媒編採室皆已部署「打假」。例如《紐約時報》安排了一些記者負責搜尋互聯網上冒出的陰謀論痕迹。全國公共廣播電台（NPR）有記者將查找人工智能（AI）製造的惡作劇。NBC預告將在周二整理逾10萬個票站的數據，加上610項民調，聯同伙伴機構提供更仔細的分析。

NBC一支投票觀察組將在投票日監察假資訊，並委派了30個記者當「縣隊長」，定點觀察選情緊湊的點票。美聯社將在選舉夜糅合原始數據、民調、點票趨勢，以預測誰勝誰敗。整體而言，傳媒傾向依賴更精密的分析，而不僅靠票站出口或更早的民調公布「賽果」，以免損害公信。

（Dawn）

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