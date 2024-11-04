游離州衝刺 特朗普賀錦麗六天六度同州搶票 專機曾泊同一停機坪 今同處匹茲堡

七大關鍵州的選情依然激烈，民主黨總統候選人賀錦麗周日主力在「鐵鏽帶」密歇根州拉票，特朗普則在北卡、賓夕法尼亞、喬治亞。

賀錦麗另定於周一下午3時至7時在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行競選演唱會，之後將往費城出席另一場音樂會。此消息宣布後一天，特朗普競選團也公布特朗普定於周一晚6時起在匹茲堡舉行競選集會。

賓夕法尼亞北卡州酣戰

賓夕法尼亞被視為這場大選的最關鍵游離州。兩大候選人為爭奪該州的19張選舉人票，競選期間曾多次前往，惟FiveThirtyEight的平均民調顯示，兩人的該州支持度迄上周五仍只是相差0.3個百分點。

不計匹茲堡這回，特朗普和賀錦麗因為都密鑼緊鼓地往關鍵州拉票，兩人多次於同一州出現。前天賀錦麗在喬治亞州首府亞特蘭大集會上重點談振興經濟計劃，維護墮胎權之後，轉飛北卡羅萊納州夏洛特（Charlotte）出席集會。其「空軍二號」降落機場，其時特朗普的私人飛機「特朗普一號」同時停於該停機坪，兩機相距僅數百碼。

特朗普是為出席鄰近夏洛特的加斯托尼亞（Gastonia）集會。10月1日起計算，特朗普在北卡州集會場數總達9場，包括周一以首府羅利（Raleigh）作為結束競選活動的其一終點站，反映他對該州的重視。雖然特朗普在前兩屆大選皆有在北卡州勝出，惟今屆鹿死誰手仍難斷言。特朗普及副總統候選人萬斯這幾天遂盡最後努力拉攏該州選民。

上周六同一天，賀錦麗在北卡州夏洛特的集會被支持巴勒斯坦人的示威者干擾。到了當晚，她出人意表地飛往紐約市，出席了全國廣播公司（NBC）直播的長壽搞笑綜藝節目Saturday Night Live，與模仿她的女演員瑪雅魯多夫（Maya Rudolph）對談和拿自己開玩笑，例如用其名字Kamala的讀音搞笑說「保持冷靜，繼續下去」（Keep Calm-ala and carry on-ala），贏得觀眾熱烈歡呼聲與掌聲。

至於日前失言引發「垃圾門」事件的總統拜登也加入拉票，上周六到了賓夕法尼亞州斯克蘭頓（Scranton），發言時針對那些想廢除可負擔醫療法案、削減社會安全保障和調減富人稅的共和黨人，說：「這都是你想打他們屁股的人。」

艾奧瓦轉勢 不利特朗普

根據RealClearPolitics的民調平均值，截至上周六晚，兩名候選人在七大關鍵州的差距俱在3個百分點之內。惟在特朗普前兩屆大選輕取的艾奧瓦州，賀錦麗以47%的支持率反而領先特朗普的44%，反映特朗普在選舉最後階段在這個中西部州份不無危機。

（紐約時報/CNN/路透社）

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