賀錦麗料調整經濟團隊 財長人選受注目

《金融時報》上月底引述不具名的民主黨專家認為，賀錦麗將重新建立經濟政策團隊，預料不會有太多拜登政府官員留任。

副財長、NEC主任熱門

耶倫上月公開自言「已完成職責」，強烈暗示會在擔任拜登整個總統任期的財長後卸任，《金融時報》分析，副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）將是最自然繼任人。43歲的阿德耶莫曾偕同賀錦麗到全國各地出席活動，跟其建立緊密聯繫。儘管阿德耶莫不像耶倫般宏觀經濟學家出身，但他加入政府前曾在全球最大資產管理集團貝萊德（BlackRock）任職，以政策制訂能力著稱，任內工作表現廣獲兩黨國會議員認可，料可輕易通過財長委任提名。

另一財長熱門人選是現任白宮國家經濟委員會（NEC）主任布雷納德（Lael Brainard）。62歲的布雷納德曾任聯邦儲備局副主席，外界認為賀錦麗也可能擬等到聯儲局主席鮑威爾2026年任期屆滿後，由布雷納德接任。

其他財長人選尚有現任商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），以及曾任奧巴馬政府NEC主任的現任白宮幕僚長齊恩茨（Jeff Zients）。

另一方面，賀錦麗自拜登7月底退選後，便組建自己的競選經濟顧問團隊，核心成員包括曾在財政部領導制裁和反恐財政的好友納爾遜（Brian Nelson），以及歷任克林頓、奧巴馬、拜登三屆民主黨政府的資深經濟顧問斯珀林（Gene Sperling）。賀錦麗同時積極聆聽團隊以外的民主黨經濟專家意見，後者代表人物包括曾任拜登政府NEC主任的迪斯（Brian Deese）、曾在2020年民主黨總統初選擔任賀錦麗首席經濟顧問的前白宮副國安顧問派爾（Mike Pyle），以及曾任賀錦麗副總統國內政策顧問的科素盧（Rohini Kosoglu）。

《金融時報》另指，賀錦麗本人及其財金親信跟商界的聯繫比拜登政府成員強，外界關注會否有商界人士加入其政府。

（2024美國大選 選前倒數篇之三）