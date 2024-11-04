特朗普顧問談全球化缺陷 主張美扭轉經濟失衡

倡美重塑國際經濟體系

貝森特分析認為，全球化反映兩大經濟學主要理論的缺點：

（1）安全融合理論主張美國如向世界開放市場，推進經濟合作可幫助其國家安全，但實際經驗結果非完全正面。有別於二戰後歐洲和日本受惠美國開放市場並成為美國安全盟友，如今跟中國等對手融合反增加自身脆弱性——例如促進中國繁榮，反而加強中共權力，甚至令中共藉掌控全球供應鏈取得地緣政治武器。

（2）建基於比較優勢學說的經濟收益理論主張，即使經濟融合後低薪外國工人短期內會造成美國製造業職位流失，長遠看國外市場開放後，工資和匯率的升勢可抵消外國製造商的相對競爭力。惟這點受制於外國政策的影響，尤其是中、日、韓等依賴出口的經濟體採取關稅及其他市場准入壁壘措施，引發全球經濟持續失衡，反映自由市場國面對管控經濟的貿易對象時反會被佔便宜。

惟貝森特不同意美國應因此全盤放棄現有國際貿易體系，否則會面臨重大經濟及戰略錯誤。他認為美國應專注於扭轉「經濟失衝」，惟措施應以全球基礎執行方可治本，採取雙邊行動就只會轉移失衡，而且宏觀經濟層面的干預（例如基礎廣泛的關稅）要比微觀經濟干預（例如依靠政府挑選贏家輸家的產業政策）更有效；惟美國也要減低其破紀錄的預算赤字，以為解決全球經濟失衡作出自身的貢獻。他認為美國必須將安全關係與經濟關係更密切相連，安全盟友遠更可能會有利好美國的經濟模式，但同時美方安全保證和市場准入應跟盟友分擔更多集體防衛開支的承諾掛鈎。

（2024美國大選 選前倒數篇之三）