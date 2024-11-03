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沃爾茲助搶鄉郊票 大話被拆穿損後勁

【明報專訊】美國明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）獲選為民主黨副總統候選人時，其全國知名度不高，但他在近20年面對共和黨對手競選未曾敗北，被認為有助賀錦麗吸納偏保守中西部「鐵鏽帶」工業州份的藍領、白人選民。然而，沃爾茲後被拆穿不下一次講大話，未知對選情有多少影響。

明尼蘇達州位處的中西部向來保守，沃爾茲卻在偏好支持共和黨的該州南部鄉區連續12年出任聯邦眾議員，到2019年起更出任州長，堪稱異數。其政治立場夾雜保守和進步派的主張，既支持受監管的擁槍權，也支持維護墮胎權等。美利堅大學政治學者特雷維桑認為，賀錦麗揀他就是為了「接觸所需的美國鄉郊地區選民」。

沃爾茲1964年生於內布拉斯加州的鄉郊小鎮，家人曾要靠社會福利維生。他自言受父母灌輸服務人群的教育影響，高中畢業便加入國民警衛隊，在獲取教育資格後到中國義教一年。歸國後不久結婚，遷居明尼蘇達州執教高中。他憶述曾帶領學生參與小布殊的集會，卻被主辦方以學生是「民主黨人」為由拒絕放行，激發他從政念頭，2006年參選眾議員並當選。

在擔任賀錦麗副手之初，沃爾茲因曾將特朗普及其副手萬斯形容為「騎呢」（weird）而引起迴響，但他後勁不繼，尤其是在與萬斯的電視辯論上，被指缺乏他過去競選擊倒共和黨對手的魅力。他又被揭從政起多次作不實陳述，包括虛稱1989年六四事件發生時身處香港等。

自稱中共高官之女表示曾交往

到近日更有一名自稱是中共高官之女的女子Jenna Wang向英美保守派傳媒宣稱，曾在沃爾茲到華南義教期間跟其交往，但因他推搪結婚而分手。沃爾茲未有回應。

（2024美國大選 選前倒數篇之二）

相關字詞﹕美國民主黨 沃爾茲（Tim Walz） 2024美國總統大選

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