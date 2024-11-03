賀錦麗臨危受命 難脫拜登陰影

明報國際組

自塑推動變革 外交未見新意

7月「頂替」拜登出選的賀錦麗，在9月的電視辯論中，就美國經濟、墮胎、移民、戰爭和控槍等問題跟特朗普交鋒，檢控官出身的她表現明顯勝過拜登6月電視辯論時。不過，她擔任副總統初期表現平平，獲拜登授命領導解決美墨邊境偷渡問題，即使她努力會晤拉丁美洲多國領導人，偷渡人數不減反增，被特朗普批評是「失敗的邊境沙皇」。

賀錦麗嘗試自塑為變革推動者，上月接受保守派霍士新聞專訪，藉機澄清「不會延續拜登的施政」，強調任期內將帶來「全新的想法」。不過，競選期間她主力以維護墮胎權為政綱核心，在外交等政策上未能展示與拜登有何不同，反見其不少政策主張不是承襲現行政策便是只屬微調，例如提出低於拜登所推動的資本利得稅加幅。

近月，賀錦麗刻意與拜登保持距離，沒邀對方一起公開拉票，避免這名不受歡迎的總統惹選民反感。惟上周二拜登向拉美裔拉票時，不但未能就特朗普競選集會發言者「垃圾島」言論為賀錦麗「助攻」，反而「幫倒忙」，失言開罪特朗普支持者，不僅掩蓋大眾對當晚賀錦麗重要競選演說的關注，還逼得她在要最後衝刺階段分心平息風波。民主黨策略家羅查（Chuck Rocha）表示，賀錦麗跟拜登保持距離是明智之舉，「她想要翻開新一頁……她必須擺脫他（拜登）的陰影走自己的路。她和特朗普必須做的一件事就是成為變革的推動者。如果他（拜登）在身邊，你就無法做到」。

刻意與拜登保持距離 沒邀拉票

賀錦麗1964年生於加州奧克蘭，其母是印度裔的乳癌研究員，父親是來自牙買加的經濟學教授。她因種族背景和女性身分，屢次締造美國歷史，包括成為美國史上首名有黑人和印度人血統的女副總統，其背景也為她贏得不少黑人、印度等南亞裔和女性選民的支持。她2003年競選三藩市地方檢察長時為拉近與華人的距離，接受知名華人僑領蘇錫芬為她所起的中文名字「賀錦麗」，開創當地公職候選人取中文名之風。

被視為民主黨後起之秀的賀錦麗，從1990年任加州阿拉梅達縣副地方檢察官開始，以檢控黑幫暴力、販毒、性暴力罪案博得強硬聲譽，當選加州檢察總長後更展現政治獨立性，2012年獲邀為奧巴馬角逐總統連任首次在全國黨代表大會上演說。她2016年競逐聯邦參議員，主張移民和刑事司法改革、提高最低工資、保護婦女生育權，結果輕鬆當選。然而她參加2020年大選黨內總統提名時，卻因未能有效闡明自己的意識形態和政綱，得不到足夠支持，最終退選。

（2024美國大選 選前倒數篇之二）