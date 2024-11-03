明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

以軍大舉空襲入侵 黎南近1/4建築被毁

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》報道，以色列過去一個月大舉空襲和地面入侵黎巴嫩，在黎南25個城鎮有近25%的建築物被毁或被破壞，當中包括刻意炸毁。

涉刻意摧毁 大範圍不宜居

《華郵》上周四（10月31日）報道，根據衛星圖片比對、分析和影片核實，發現在黎南接壤以色列邊境的25個城鎮近25%的建築物被毁或受損，涉及最少5868座建築物。在最受影響的兩個地區艾塔沙卜（Ayta ash Shab）和卡法爾基拉（Kfar Kila），損毁建築比例更接近一半。報道提到，除了空襲和地面戰造成的破壞，以軍超過十多次刻意摧毁建築，包括破壞或摧毀最少9座宗教建築物，片段顯示有以兵在炸毁清真寺後慶祝或唱歌。

以色列總理內塔尼亞胡9月在一次發言中表示，以色列不是與黎巴嫩人開戰，而是針對真主黨，但分析發現，黎巴嫩邊區的破壞反映以軍在當地進行系統性的清理，部分市中心被夷平，情况就如加沙部分地區，這令很多逃離戰火的黎巴嫩人在戰後幾乎不可能返回原居地。針對戰爭中保護平民權利的荷蘭組織PAX指出，以軍在市區利用爆炸性武器，無論是空襲炮擊，抑或引爆炸藥，都令黎南大範圍不再宜居。

以軍沒有正面評論報道，只發聲明強調其部隊根據準確情報作「定點、有限制」的攻擊。

此外，美國前日宣布再調整軍事資產，增派B-52長程轟炸機、戰機、加油機及驅逐艦前往中東，在伊朗與以色列針鋒相對地空襲之際向伊朗示警。國防部發言人賴德說：「若伊朗及其合作伙伴或代理人利用此刻針對美國在中東人員或利益，美將採取一切必要措施保護我方。」與此同時，美航母「林肯」號戰鬥群準備離開中東，其撤離代表美方在中東地區將有一段時間沒有航母部署。

（法新社/路透社/華盛頓郵報）

相關字詞﹕航母戰鬥群 戰爭罪行 以色列-真主黨戰爭 黎巴嫩 以色列

上 / 下一篇新聞