以軍大舉空襲入侵 黎南近1/4建築被毁

涉刻意摧毁 大範圍不宜居

《華郵》上周四（10月31日）報道，根據衛星圖片比對、分析和影片核實，發現在黎南接壤以色列邊境的25個城鎮近25%的建築物被毁或受損，涉及最少5868座建築物。在最受影響的兩個地區艾塔沙卜（Ayta ash Shab）和卡法爾基拉（Kfar Kila），損毁建築比例更接近一半。報道提到，除了空襲和地面戰造成的破壞，以軍超過十多次刻意摧毁建築，包括破壞或摧毀最少9座宗教建築物，片段顯示有以兵在炸毁清真寺後慶祝或唱歌。

以色列總理內塔尼亞胡9月在一次發言中表示，以色列不是與黎巴嫩人開戰，而是針對真主黨，但分析發現，黎巴嫩邊區的破壞反映以軍在當地進行系統性的清理，部分市中心被夷平，情况就如加沙部分地區，這令很多逃離戰火的黎巴嫩人在戰後幾乎不可能返回原居地。針對戰爭中保護平民權利的荷蘭組織PAX指出，以軍在市區利用爆炸性武器，無論是空襲炮擊，抑或引爆炸藥，都令黎南大範圍不再宜居。

以軍沒有正面評論報道，只發聲明強調其部隊根據準確情報作「定點、有限制」的攻擊。

此外，美國前日宣布再調整軍事資產，增派B-52長程轟炸機、戰機、加油機及驅逐艦前往中東，在伊朗與以色列針鋒相對地空襲之際向伊朗示警。國防部發言人賴德說：「若伊朗及其合作伙伴或代理人利用此刻針對美國在中東人員或利益，美將採取一切必要措施保護我方。」與此同時，美航母「林肯」號戰鬥群準備離開中東，其撤離代表美方在中東地區將有一段時間沒有航母部署。

（法新社/路透社/華盛頓郵報）