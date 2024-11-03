「海地男」稱重複投賀 美控製假片俄否認

【明報專訊】美國情報機構前日（1日）指控俄羅斯指使製作並在美國大選前夕散播一條假影片，片中自稱是海地移民的男子表示在喬治亞州重複投票支持民主黨總統候選人賀錦麗。俄羅斯駐美大使館否認幕後參與製作影片，稱指控毫無根據，又強調從未干預美大選，亦不打算那樣做。涉事長約20秒的影片上周四開始流傳，在社交平台X獲最少數十萬次瀏覽。當中兩名自稱來自海地的男子自稱抵美後6個月內取得公民身分，說「昨天在（喬治亞州）格威納特縣投票給賀錦麗，今天在富爾頓縣再次投票」。英國廣播公司（BBC）核查發現，片中展示的4張喬治亞州駕駛執照，其中兩張登記地址分別是一處商業用地和公路中心，並非住址，亦有一張駕照上男子照片疑盜用自一間南非公司。