民主黨定輿論戰策略 阻特朗普即日宣布勝選

專家指結果可能要等數天

特朗普早前表示，他希望在周二投票日即宣布勝選，但選舉專家指出，最終結果有可能要等數天才會揭曉，尤其若部分得票差距少的關鍵選區有人要求重新點票。6名民主黨及總統候選人賀錦麗陣營成員表示，若特朗普提早宣布勝選，他們初步計劃打輿論戰反擊，在社交平台和電視鋪天蓋地強調，必須完成所有點票後才能宣布勝選。民主黨全國委員會一名高層說：「一旦他（特朗普）不實地宣布勝選，我們準備好透過電視廣播提供真相，並動員廣泛人脈及其影響力反擊。」賀錦麗競選團隊一名資深成員亦稱，他們「完全預料到」特朗普在周二深夜、所有選票點完前就宣布勝選，「他之前就是這樣，之後失敗告終」。

特朗普陣營向路透社稱，特朗普會爭取所有選票，直至投票結束，但無直接回應是否打算在結果公布前就宣布獲勝。特朗普在2020年大選日翌日凌晨宣布自己勝選，但3天後被傳媒確認敗選。

在7個游離州中選舉人票最多的賓夕法尼亞投票結果，可能最終決定誰入主白宮。美國最高法院前日駁回共和黨全國委員會的上訴，裁定該州一些郵寄投票被視無效的選民，可親身投下臨時選票。此案源於巴特勒縣兩名選民因沒按州法例將郵寄選票裝入保密信封，被視無效。該州要求選民必須將郵寄選票放入兩個信封，一個是保密信封，一個是外加的郵寄信封。賓夕法尼亞最高法院上月裁定，未使用保密信封的選民可通過臨時選票方式重新投票，認為若選民只是一時忘記做法，都不應被剝奪投票權。共和黨認為巴特勒縣選官員不可接受臨時投票，要求聯邦最高法院介入。

（紐約時報/路透社）

（2024美國大選 倒數2天）