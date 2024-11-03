民主黨定輿論戰策略 阻特朗普即日宣布勝選

【明報專訊】美國民主黨人前日（1日）向路透社表示，他們已就共和黨總統候選人特朗普一旦如上屆般提早宣布自己勝選制定「火速應對」策略，包括立即透過社交平台及各大傳媒鋪天蓋地呼籲選民冷靜，耐心等待點票結束。
專家指結果可能要等數天
特朗普早前表示，他希望在周二投票日即宣布勝選，但選舉專家指出，最終結果有可能要等數天才會揭曉，尤其若部分得票差距少的關鍵選區有人要求重新點票。6名民主黨及總統候選人賀錦麗陣營成員表示，若特朗普提早宣布勝選，他們初步計劃打輿論戰反擊，在社交平台和電視鋪天蓋地強調，必須完成所有點票後才能宣布勝選。民主黨全國委員會一名高層說：「一旦他（特朗普）不實地宣布勝選，我們準備好透過電視廣播提供真相，並動員廣泛人脈及其影響力反擊。」賀錦麗競選團隊一名資深成員亦稱，他們「完全預料到」特朗普在周二深夜、所有選票點完前就宣布勝選，「他之前就是這樣，之後失敗告終」。
特朗普陣營向路透社稱，特朗普會爭取所有選票，直至投票結束，但無直接回應是否打算在結果公布前就宣布獲勝。特朗普在2020年大選日翌日凌晨宣布自己勝選，但3天後被傳媒確認敗選。
在7個游離州中選舉人票最多的賓夕法尼亞投票結果，可能最終決定誰入主白宮。美國最高法院前日駁回共和黨全國委員會的上訴，裁定該州一些郵寄投票被視無效的選民，可親身投下臨時選票。此案源於巴特勒縣兩名選民因沒按州法例將郵寄選票裝入保密信封，被視無效。該州要求選民必須將郵寄選票放入兩個信封，一個是保密信封，一個是外加的郵寄信封。賓夕法尼亞最高法院上月裁定，未使用保密信封的選民可通過臨時選票方式重新投票，認為若選民只是一時忘記做法，都不應被剝奪投票權。共和黨認為巴特勒縣選官員不可接受臨時投票，要求聯邦最高法院介入。
（紐約時報/路透社）
（2024美國大選 倒數2天）
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