美大選日倍增聯邦監票員 防壓制選民 20年來最大範圍巡察 多個紅州表明阻入票站

司法部發出的新聞公告解釋，該部門執行聯邦選舉權法，以保障合資格公民投票的權利，固定在選舉中對全國各地社區派遣旗下職員，以監督選舉過程是否符合聯邦民權法。《華盛頓郵報》指出，司法部是基於地方官員主動要求、聯邦法院裁決，以及視乎地區的人口變動，來選擇派員巡視的地區。報道引述前聯邦官員指，監督期間會盡量避免干擾投票及點票過程，而監察員會就潛在的違反選舉法行為向地方官員舉報，並就選舉運作的更廣泛觀察向司法部長辦公室和司法部民權部門報告。

今屆聯邦監察員打算前往86個司法管轄區，較2020年大選的44個大增了逾95%，數量如同2004年大選——2000年大選最終要由最高法院介入定奪勝方，引起不少爭議。今屆的7大關鍵游離州都在司法部派員監察的名單上，當中監察員計劃前往密歇根的6個縣監票，喬治亞5個、威斯康星和亞利桑那各4個、賓夕法尼亞和北卡羅萊納3個，以及內華達1個。餘下將獲到訪的司法管轄區遍佈共和黨控制的「紅州」及民主黨控制的「藍州」。

佛州指聯邦監場更損民眾信心

然而，多個「紅州」都對聯邦政府派員監察表示反對。佛羅里達州務卿伯德表明，將禁止聯邦人員進入該州4個縣的票站，原因是佛州法律不容許聯邦人員現身票站，稱後者在場「將適得其反，並可能損害（民眾）對大選的信心」。惟伯德表明會向該4縣派遣州監察員，以保障投票過程不受干預。另一「紅州」密蘇里的州務卿阿什克羅夫特亦發聲明，強調州法律對誰可進入票站有「強烈限制」，表明將拒絕聯邦官員進入位於聖路易斯縣的票站，質疑司法部沒有法律依據「干預密蘇里州選舉」。

佛州和密蘇里在2022年中期選舉時，都曾經禁制聯邦監察員進入票站。

華盛頓州調國民警衛隊防暴力

另一方面，華盛頓州州長英斯利上周五表示正調動部分國民警衛隊，以全面防範及應對大選相關暴力等違法行為。該州溫哥華市上周一有票箱被縱火，英斯利指有「數百張」選票被燒毁。截至上周五，該州已有逾200萬名選民提前投票，民調顯示民主黨總統候選人賀錦麗將可輕取該州。

（華盛頓郵報/路透社）

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