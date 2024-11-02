「80後」萬斯反特變撐特 漸走民粹路

回憶錄被認為有助搶攻民主黨票倉

萬斯在俄亥俄州城鎮米德爾敦出生，原隨父姓，在父親拋妻棄子後改跟母姓，惟母親沉淪毒海，由外祖父母撫養成人。他2016年發表的自傳回憶錄《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy），探討他出身的阿巴拉契亞地區價值觀和社會問題。該書被認為有助解釋特朗普如何在傳統民主黨票倉的白人工人階級贏得選票。

在特朗普2016年競選期間，萬斯曾指特朗普是「文化海洛英」、是個「引領白人工人階級往非常黑暗地方」的煽動家，又表示自己永不支持特朗普。他又曾在社交網站稱特朗普令他所關心的移民和穆斯林等人感到害怕，應予譴責。然而萬斯對特朗普看法不久出現180度轉變。

萬斯先後畢業於俄亥俄州立大學和耶魯大學法學院，並從事風險投資。他透露在前老闆、「矽谷創投教父」提爾（Peter Thiel）的安排下，2021年跟特朗普及其長子唐納德，在佛州海湖莊園見面，萬斯當時就2016年的言論致歉，憶述特朗普當時不僅表示原諒，後來更支持他競逐參議員。

他當選俄亥俄州聯邦參議員的兩年間被指逐漸成為民粹主義者，轉向支持特朗普的美國優先政策，跟隨特朗普在移民、經濟、及美國介入外國戰爭的立場。萬斯並沒就轉軚一事含糊其詞，他在今年7月接受霍士新聞訪問時承認在2016年對特朗普抱懷疑態度，但稱對方是個好總統，令他想法有改變，又認為他改變了很多美國人的想法。

（2024美國大選 選前倒數篇之一）