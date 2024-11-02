美國大選●選前倒數篇｜負刑事罪 難撇清煽動騷亂 「出位」特朗普爭議照舊

現年78歲的特朗普為紐約地產商人弗雷德（Fred Trump）的第4子，是歐洲移民家庭的第三代，有德國及蘇格蘭血統。特朗普在13歲曾因行為問題被送入大學預科寄宿學校紐約軍事學院，其後就讀於賓夕法尼亞大學財經及商務學院，取得經濟學學士學位。特朗普畢業後曾在家族地產公司任職基層崗位，曾4次申請延期參軍，避過參與越戰亦從未服兵役。

沒從政經驗爆冷擊敗希拉里

特朗普接掌家族企業後，生意從房地產擴展至酒店、賭場及選美娛樂事業，但經營上亦屢遇失利，曾六度申請企業破產，亦有一些生意結業收場；與此同時特朗普參與過電影、現身職業摔角節目並曾出書，又為全國廣播公司真人騷《飛黃騰達》（The Apprentice）連續擔任14季評審，令他成為美國家喻戶曉的人物。

特朗普早在1987年就透露有意選總統，縱使他當時沒從政經驗。他曾先後加入民主黨及改革黨，2000年代表改革黨選總統，後改投共和黨。及至2016年特朗普擊敗民主黨希拉里當選總統。

任內兩遭彈劾 對移民強硬抗疫惹議

他上任後強硬應對非法移民問題，應對新冠疫情亦備受爭議。特朗普在2019年就涉嫌施壓烏克蘭調查當年大選拜登父子，被指控濫權和妨礙國會調查而遭國會彈劾，成為美國史上第3名遭彈劾的總統，彈劾案翌年未獲參議院接納。在2020年大選落敗後特朗普多次指控大選有舞弊，2021年1月6日動員支持者聚集國會山莊，結果爆發騷亂；同月他就被指煽動國會山莊騷亂而再遭眾院彈劾，惟也再次未能通過參院。

特朗普由競選、擔任總統以至卸任後持續引起爭議。他迄今被起訴4項刑事罪，其中2016年競選期間授權代表律師向色情女星就婚外情付掩口費而被起訴偽造商業紀錄，今年6月被裁定罪成，成為美國史上首名被刑事定罪的前總統。其他刑事罪涉及卸任後非法管有政府密件（文件門）和企圖推翻2020年大選結果。

相較於2016年及2020年競選，特朗普現任妻子梅拉尼婭基本上都沒參與丈夫這次競選活動，7月雖現身共和黨全國代表大會但沒發表演說，長女伊萬卡及女婿庫什納，亦在這次競選與特朗普保持距離。不過特朗普家族亦有成員積極投入競選工程，例如特朗普次子埃里克之妻拉拉（Lara Trump）在特朗普支持下，今年3月擔任共和黨全國委員會共同主席，跟埃里克及唐納德成為特朗普這次競選主要代言人。

（2024美國大選 選前倒數篇之一）