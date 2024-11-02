美媒：情報指伊朗擬美大選前襲以

Axios周四（10月31日）的報道稱，伊朗這波攻擊預料會用到大量無人機及彈道導彈，並從伊拉克發動，而透過伊拉克境內的親伊朗民兵發動攻擊，可能是為了避免再遭以色列攻擊伊朗境內的戰略目標。CNN亦引述伊朗高級消息人士報道，伊朗正計劃對以色列進行「決定性且痛苦」的回應，並很可能在美國大選前發動。伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）周四表示，以色列上周攻擊伊朗是犯下大錯，伊朗的回應將會遠遠不是以色列所能預測。

油價連續兩天上漲

《紐約時報》則引述伊朗官員報道，伊朗軍事指揮官正準備以色列境內的軍事打擊清單，但襲擊很可能在美國大選後才進行，因為伊朗擔心緊張局勢進一步升級，可能令特朗普得益。

國際油價周四連續第2天上漲，受伊朗可能正策劃襲擊以色列，導致市場再度關注中東石油供應恐受擾亂。紐約商品交易所西得州中級原油12月期貨價上漲1%，倫敦北海布蘭特原油12月期貨價上漲0.8%。

以色列分別在加沙和黎巴嫩與哈馬斯和真主黨開戰，以色列和伊朗間一系列以牙還牙的軍事攻擊也是其中一環。伊朗上月1日朝以色列發射超過200枚導彈後，以色列月底空襲伊朗首都德黑蘭與伊朗西部的導彈工廠等場所。

（Axios/CNN/紐約時報/中央社）