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美指8000朝兵抵俄前線 促華遏制

【明報專訊】美國國務卿布林肯周四（10月31日）表示，多達8000名朝鮮軍人已抵達毗鄰烏克蘭的俄羅斯邊境州庫爾斯克，預計幾日內就加入侵烏戰爭，他敦促中國發揮影響力遏制平壤。中國外交部昨回應稱，俄朝關係是兩國自己的事。另一方面，俄朝外長周五在莫斯科見面，稱雙方關係踏上新層次，朝鮮表明會支持俄羅斯直至對方勝利。

布林肯重申成合法軍事目標

布林肯周四在美國和韓國雙邊會談後的記者會表示，美方認為已有1萬名朝鮮軍人入境俄羅斯，其中多達8000人已調派至庫爾斯克州。他說：「我們還沒看到這些部隊被部署於對抗烏軍的戰鬥，但我們預期這會在未來幾天內發生。」他指出，俄羅斯已在訓練朝鮮軍人，項目包括大炮、無人飛行載具、基本步兵作戰和清空戰壕等，「顯示他們完全有意讓這批部隊投入前線作戰」。他警告說：「假如這些部隊參與對抗烏克蘭的戰鬥或戰鬥支援作業，他們將成為合法的軍事目標。」

布林肯又表示，北京和華府一樣，應該非常關注俄羅斯為增強朝鮮軍事能力而可能採取的行動，因為這會破壞亞洲的穩定。他說，美韓一致認為中國應該採取更多行動，以遏制朝鮮的挑釁行為。他說：「他們（中國官員）很清楚我們的擔憂。」《紐約時報》引述美國高級官員報道，國務院近日向中方直接提出朝軍援俄的問題，最近一次是副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）等周二到訪中國駐美大使謝鋒在華盛頓的官邸，雙方外交官討論了數小時。

烏國總統澤連斯基在韓國KBS電視台周四播出的訪問中，抨擊西方盟邦並未就朝鮮軍隊涉入俄烏戰爭作出適當回應。他說，俄羅斯總統普京「正在測試西方、北約國家和韓國的反應……假如什麼事都沒有，而且我認為目前對此事的反應是什麼也沒有、是零，那麼我國邊界上的朝鮮軍隊數量將增加」。澤連斯基亦呼籲日韓接觸對此事保持沉默的中國，聯合應對朝鮮。

京稱俄朝關係屬兩國的事

與俄朝同是伙伴的中國，迄今已多次呼籲各方緩和局勢。中國外交部發言人林劍昨日回應稱，朝鮮和俄羅斯是兩個獨立主權國，它們如何發展雙邊關係是它們各自的事務。

另外，朝鮮外務相崔善姬昨日訪問莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。她表示，雙方軍事關係提升至新水平，平壤對「在普京『英明領導』下俄軍和人民取得偉大勝利」沒有懷疑，朝鮮亦會堅定站在戰友一邊直至勝利。

（衛報/紐約時報/法新社/中央社）

（俄軍侵烏）

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