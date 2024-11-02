多州提前投票數高企 兩黨均視對己有利

喬治亞佔45%破紀錄

在七大關鍵游離州之一的喬治亞，州務卿拉芬斯珀格表示已有逾350萬選民提前投票，佔當地整體選民45%，破了紀錄。他預期最終將有七成選民在今屆大選提前投票。

據佛羅里達大學選舉實驗室最新統計，在科羅拉多、喬治亞、愛達荷、密歇根、北卡羅萊納和弗吉尼亞6州，55%參與提前投票的選民為女性，45%為男性。由於民主黨總統候選人賀錦麗在女性選民之間的支持度大幅領先共和黨的特朗普，民主黨期望上述情况將對己方有利。共和黨則稱，民調顯示提前投票該黨支持者有所增加。

美國政治新聞網站Politico周四報道，在另一關鍵州賓夕法尼亞，近半提前投票選民為65歲或以上長者，其中民主黨登記選民佔提前投票長者58%，35%為共和黨人。該情况被指對民主黨有利，但有共和黨選舉專家稱不擔心，指當地該黨選民慣於在大選正日才投票，尤其是長者。

（法新社/Politico）

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