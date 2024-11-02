華學生冒認美公民 投票照有效惹議 密歇根揭機制漏洞 選後恐捲政治風波

單憑學生證綠卡登記 面臨刑事罪

當局沒有公布學生身分，只稱該名19歲學生來自中國但非美國公民，意味他沒有投票權，但周日（10月27日）他只憑大學學生證、合法居留證明登記，並簽署一份聲明自己是美國公民的文件後，便成功在大學的提前投票站投票。密歇根州務卿本森的辦公室表示，涉事留學生在密歇根大學藝術博物館提前投票站投票後，同日聯絡票站所在的安阿伯（Ann Arbor）市政府文員要求取回選票，令事件曝光，政府人員隨即報警。安阿伯市政官多霍尼周一向該市議會成員發電郵表示，涉事學生持綠卡，他承認知道自己的行為違法。

本森周三跟沃什蒂諾縣檢察官薩維特發表共同聲明，公布批准起訴涉事學生兩項刑事罪名，分別是作為未經授權的選民試圖投票，以及宣誓下作假證供以獲取選民登記資格。《底特律新聞》周三報道，按照州法律，前一罪最高可被判監4年及罰款2000美元（約1.56萬港元），而當地發假誓的標準刑罰是判囚15年，但未知是否適用於本案。共同聲明感謝市政人員迅速轉介事件予執法部門，令後者得以即時展開全面調查。聲明警告任何企圖非法投票的人將面臨嚴重後果，且不限於被捕及起訴。密歇根州檢察長內塞爾稱已就事件展開獨立調查。

密歇根大學三年級生弗里德曼表示，對有非美國公民試圖違法投票不感意外，意外的是他們成功投票。他表示，校園內有人周圍呼籲他人投票，根本不理對方是美國人還是留學生。

密歇根是今屆美國大選關鍵游離州之一，最新民調顯示民主黨候選人賀錦麗僅以0.5個百分點領先共和黨的特朗普。美國有線新聞網絡（CNN）周三引述知情人士報道，密歇根州和聯邦調查人員正研究這是否單一事件，還是涉及「中國企圖干預大選」。中方暫未評論事件，中國駐美大使館上月底曾強調，中國無意、亦不會干預美國大選。

匿名投票不可能找回選票

本森辦公室確認涉事學生所投的票將被計算。專家指出，投票採取匿名方式，所有選票沒有記認，不可能找出該選票。

事件反映美國大選提前投票機制或存漏洞，也切合共和黨人質疑選舉公正性的質疑論述。支持特朗普的富豪馬斯克近幾周經常質疑密歇根的選民登記名冊，特朗普上周六亦指密歇根的提前投票系統「荒謬」，提出要投票者先證明自己的公民身分。

（CNN/底特律新聞/美國廣播公司）

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