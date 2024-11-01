明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

半世紀最致命洪災 西班牙地方預警捱轟

【明報專訊】西班牙中部、東部及南部近日出現暴雨和冰雹天氣，引發該國逾50年來最致命洪災，截至周四（1日）錄得最少158人死亡，單在東部重災區的巴倫西亞（Valencia）自治區就有155人喪生。中央政府宣布全國周四起哀悼3天。西班牙國家氣象局周二早上向當地發出紅色警告，但地方政府直到當晚才成立協調應急服務小組，民防部門則到晚上才發警告呼籲民眾留在家中，輿論質疑當局遲發警告和反應遲鈍而導致傷亡慘重。

最少158死 全國哀悼3天

暴雨自周二（10月29日）開始並持續到周三，從南部的馬拉加省（Malaga）到東部的巴倫西亞自治區都有地區出現嚴重水浸，暴雨引發的洪水冲毁部分地方的橋樑及建築物，民眾被迫爬上屋頂或爬樹逃生。西班牙國家氣象局（AEMET）稱巴倫西亞市鎮奇瓦（Chiva）在短短8小時，就錄得相當於過往一整年的降雨量。

洪災造成最少158人死亡，巴倫西亞自治區有155人遇難，中部卡斯蒂利亞—拉曼查（Castilla-La Mancha）自治區有2人喪生，馬拉加省有1人死亡。因有多人失蹤，死亡人數或再上升。英國廣播公司（BBC）指這是西班牙自1973年以來最嚴重洪災，當年洪災估計最少150人死亡。

政府周三出動1000名士兵協助救援，但因道路被淹沒、通訊和電力中斷，不少救援人員未能抵達目的地。

這次水災造成嚴重人命損失，輿論質疑是當局反應遲鈍引致。AEMET周二早上已向巴倫西亞自治區發出紅色警告，但當地政府傍晚才成立協調緊急服務團隊，民防部門到晚上8時後才警告民眾勿外出，惟此時奇瓦等數個市鎮已遭洪水淹浸最少兩小時，有司機被困水淹的道路。巴倫西亞市郊塞達維有居民批評當局在洪水掩至才發出警告。

居民轟洪水掩至才發警告

巴倫西亞自治區政府主席馬松（Carlos Mazón）去年上任後，解散由前左翼政府成立、旨在應對洪水或山火等天氣相關緊急情况的常設應急小組（UVE），有工會批評該決定短視，最終令極端天氣現象的影響加劇。自治區政府為裁撤應急小組的決定辯護，稱該小組「只是一個虛假組織，沒消防員、沒資源又沒效率」。

（BBC/法新社/衛報/中央社）

相關字詞﹕巴倫西亞 極端天氣 水災 西班牙

上 / 下一篇新聞