半世紀最致命洪災 西班牙地方預警捱轟

最少158死 全國哀悼3天

暴雨自周二（10月29日）開始並持續到周三，從南部的馬拉加省（Malaga）到東部的巴倫西亞自治區都有地區出現嚴重水浸，暴雨引發的洪水冲毁部分地方的橋樑及建築物，民眾被迫爬上屋頂或爬樹逃生。西班牙國家氣象局（AEMET）稱巴倫西亞市鎮奇瓦（Chiva）在短短8小時，就錄得相當於過往一整年的降雨量。

洪災造成最少158人死亡，巴倫西亞自治區有155人遇難，中部卡斯蒂利亞—拉曼查（Castilla-La Mancha）自治區有2人喪生，馬拉加省有1人死亡。因有多人失蹤，死亡人數或再上升。英國廣播公司（BBC）指這是西班牙自1973年以來最嚴重洪災，當年洪災估計最少150人死亡。

政府周三出動1000名士兵協助救援，但因道路被淹沒、通訊和電力中斷，不少救援人員未能抵達目的地。

這次水災造成嚴重人命損失，輿論質疑是當局反應遲鈍引致。AEMET周二早上已向巴倫西亞自治區發出紅色警告，但當地政府傍晚才成立協調緊急服務團隊，民防部門到晚上8時後才警告民眾勿外出，惟此時奇瓦等數個市鎮已遭洪水淹浸最少兩小時，有司機被困水淹的道路。巴倫西亞市郊塞達維有居民批評當局在洪水掩至才發出警告。

居民轟洪水掩至才發警告

巴倫西亞自治區政府主席馬松（Carlos Mazón）去年上任後，解散由前左翼政府成立、旨在應對洪水或山火等天氣相關緊急情况的常設應急小組（UVE），有工會批評該決定短視，最終令極端天氣現象的影響加劇。自治區政府為裁撤應急小組的決定辯護，稱該小組「只是一個虛假組織，沒消防員、沒資源又沒效率」。

（BBC/法新社/衛報/中央社）