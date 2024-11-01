撐撤美對古巴禁運 阿根廷外長被炒

【明報專訊】阿根廷極右總統米萊伊周三（10月30日）撤換外長蒙迪諾（Diana Mondino，圖），事源該國外交部在同日較早前於聯合國支持撤銷美國對古巴的長期禁運決議。阿根廷總統辦公室表示，國家正經歷深刻的變革時期，「在這個新階段要求我們的外交團隊在每項決策中反映出西方民主國家特有的自由、主權、個人權利等價值觀」，並斷然反對「古巴獨裁」。事件反映阿根廷政府內部分歧浮面。
極右總統治下政府分歧浮面
阿根廷周三與186個聯合國成員國投票支持撤銷美國自1962年對古巴禁運的決議，僅美國和以色列反對，東南歐國家摩爾多瓦則棄權，該決議不具約束力。這是米萊伊去年12月上台以來，阿根廷首次在外交上未有跟美以站在同一陣線。
66歲經濟學家出身的蒙迪諾是米萊伊內閣首批成員之一，她被視為緩和米萊伊出言不遜「得罪」巴西、西班牙等阿根廷傳統盟友，以及該國第二大貿易伙伴中國的重要人物。惟近月外交部與總統辦公室分歧日深，英國《金融時報》周三報道，蒙迪諾在政府內的影響力正減弱，任總統辦公室秘書長的米萊伊胞妹卡琳娜介入外交部人事安排。阿根廷總統發言人表示，68歲駐美大使韋特海因（Gerardo Werthein）將接任外長一職。
阿根廷此前在左派貝隆主義政府管治下，一直跟古巴等拉美左派政府關係密切，支持終結美國對古巴禁運，惟米萊伊上台後經濟及外交急劇右轉。
（金融時報/BBC/路透社/法新社）
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