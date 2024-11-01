撐撤美對古巴禁運 阿根廷外長被炒

極右總統治下政府分歧浮面

阿根廷周三與186個聯合國成員國投票支持撤銷美國自1962年對古巴禁運的決議，僅美國和以色列反對，東南歐國家摩爾多瓦則棄權，該決議不具約束力。這是米萊伊去年12月上台以來，阿根廷首次在外交上未有跟美以站在同一陣線。

66歲經濟學家出身的蒙迪諾是米萊伊內閣首批成員之一，她被視為緩和米萊伊出言不遜「得罪」巴西、西班牙等阿根廷傳統盟友，以及該國第二大貿易伙伴中國的重要人物。惟近月外交部與總統辦公室分歧日深，英國《金融時報》周三報道，蒙迪諾在政府內的影響力正減弱，任總統辦公室秘書長的米萊伊胞妹卡琳娜介入外交部人事安排。阿根廷總統發言人表示，68歲駐美大使韋特海因（Gerardo Werthein）將接任外長一職。

阿根廷此前在左派貝隆主義政府管治下，一直跟古巴等拉美左派政府關係密切，支持終結美國對古巴禁運，惟米萊伊上台後經濟及外交急劇右轉。

（金融時報/BBC/路透社/法新社）