美擬定以軍真主黨停火案 促齊撤出黎南

草案允以戰機黎上空監控偵察

英國《金融時報》報道，美國官員證實該份外泄文件為真，但表示在上周後，該草案內容已經過修改。知情人士表示，美國特使霍克斯坦及麥格克預計會與以色列總理內塔尼亞胡討論這份更新後的文件。根據草案條件，美國將在監督執行該協議上扮演重要角色，包括在頭兩個月的過渡期擔任「國際監督與執行機制」的主席，一旦達成永久停火，該機制還將監督未來任何違反停火協議的行為。根據該計劃，黎巴嫩武裝部隊將部署到南部，與目前在該地區的聯合國維和部隊執行任務，黎巴嫩在頭60天內有義務「拆除及沒收黎南所有非國家武裝組織的軍事資產、武器及基建」，以色列則要在7天內分階段撤走在黎南的部隊。

熟悉黎巴嫩政府想法的消息人士指出，這份草案內容「仍令人無法接受」，因為附加條款給予以色列以「自衛」為由攻擊黎巴嫩的能力，並確保真主黨無法在黎南重整旗鼓。另一消息人士稱，雖然草案內容「不可行」，但可提供進一步談判的基礎。黎巴嫩看守總理米卡提周三樂觀表示，未來幾天有望達成停火協議。不過沒有真主黨默許，弱勢的黎巴嫩看守政府無法達成協議。

真主黨新領袖強調不「乞求停火」

真主黨新領袖卡西姆周三表示，真主黨可以繼續抵抗以軍攻擊數月之久，但若以色列決定停戰，真主黨會在其認為合適的條件下接受，強調他們不會「乞求停火」，並稱迄今未收到任何可行的提議。

（金融時報/法新社）