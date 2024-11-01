朝試洲際導彈 飛行時間高度破紀錄

【明報專訊】朝中社報道，朝鮮周四（10月31日）早上試射一枚洲際彈道導彈（ICBM），領導人金正恩現場指導，他強調今次試射是為展現「抗敵意志」，且不會放棄加強核武能力。日本防衛相中谷元稱，該枚洲際導彈飛行時間及高度均是歷來最長和最高，估計可能是新型導彈。韓國譴責朝鮮此舉是危及朝鮮半島和平的「重大挑釁」，昨宣布向朝鮮實施出口管制的新制裁，並與美國舉行聯合軍演反制。
疑固體燃料「火星-18」改良型
日本防衛省表示，朝鮮在當地時間周四早上約7時10分從首都平壤附近，以高角度向東部海域發射一枚彈道導彈，飛行約1000公里後落在日本北海道奧尻島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。日本防衛相中谷元表示，該枚導彈飛行時間達86分鐘，飛行高度亦超過7000公里，兩者皆打破此前紀錄，推斷可能是新型導彈。
朝中社其後證實朝鮮發射洲際彈道導彈，並稱金正恩在現場指導發射。朝中社稱，這次試射刷新了朝鮮戰略導彈能力的紀錄，展現了朝鮮戰略遏制力的「現代性和可靠性」。
這是朝鮮繼去年12月18日發射固體燃料「火星-18」型洲際導彈後，再次試射洲際導彈。韓國聯合參謀本部昨表示，據軍方初步判斷，朝鮮發射的可能是固體燃料洲際導彈，或利用新型移動式發射車（TEL）發射，尚待分析是「火星-18」型的改良版，還是全新的洲際導彈。現有的「火星-18」型導彈若按照正常角度（30至45度）發射，可以飛行1.5萬公里以上，射程覆蓋美國全境。固體燃料導彈更容易移動和隱藏，發射速度也更快。
韓國國防分析研究所朝鮮軍事研究主管申升基稱，朝鮮今次試射很可能是測試現有洲際導彈推進器改良後的性能，且可能獲得俄羅斯協助。他說，朝鮮面對派兵援俄遭受西方批評，試圖表明不會屈服於壓力之下，同時尋求對下周美國大選產生一定影響。
針對朝鮮試射洲際導彈，韓國政府昨決定對平壤實施新一波制裁，將可用於研發固體燃料彈道導彈的15種物品列入新監控名單，包括高氯酸銨、氯化鈉、液體聚硫橡膠、石墨氣缸等。韓國軍方昨也派出多架戰機與美軍舉行大規模聯合軍演，並公開戰機擊中模擬朝鮮移動式發射車標靶的照片。