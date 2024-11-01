明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

朝試洲際導彈 飛行時間高度破紀錄

【明報專訊】朝中社報道，朝鮮周四（10月31日）早上試射一枚洲際彈道導彈（ICBM），領導人金正恩現場指導，他強調今次試射是為展現「抗敵意志」，且不會放棄加強核武能力。日本防衛相中谷元稱，該枚洲際導彈飛行時間及高度均是歷來最長和最高，估計可能是新型導彈。韓國譴責朝鮮此舉是危及朝鮮半島和平的「重大挑釁」，昨宣布向朝鮮實施出口管制的新制裁，並與美國舉行聯合軍演反制。

疑固體燃料「火星-18」改良型

日本防衛省表示，朝鮮在當地時間周四早上約7時10分從首都平壤附近，以高角度向東部海域發射一枚彈道導彈，飛行約1000公里後落在日本北海道奧尻島以西約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。日本防衛相中谷元表示，該枚導彈飛行時間達86分鐘，飛行高度亦超過7000公里，兩者皆打破此前紀錄，推斷可能是新型導彈。

朝中社其後證實朝鮮發射洲際彈道導彈，並稱金正恩在現場指導發射。朝中社稱，這次試射刷新了朝鮮戰略導彈能力的紀錄，展現了朝鮮戰略遏制力的「現代性和可靠性」。

這是朝鮮繼去年12月18日發射固體燃料「火星-18」型洲際導彈後，再次試射洲際導彈。韓國聯合參謀本部昨表示，據軍方初步判斷，朝鮮發射的可能是固體燃料洲際導彈，或利用新型移動式發射車（TEL）發射，尚待分析是「火星-18」型的改良版，還是全新的洲際導彈。現有的「火星-18」型導彈若按照正常角度（30至45度）發射，可以飛行1.5萬公里以上，射程覆蓋美國全境。固體燃料導彈更容易移動和隱藏，發射速度也更快。

韓國國防分析研究所朝鮮軍事研究主管申升基稱，朝鮮今次試射很可能是測試現有洲際導彈推進器改良後的性能，且可能獲得俄羅斯協助。他說，朝鮮面對派兵援俄遭受西方批評，試圖表明不會屈服於壓力之下，同時尋求對下周美國大選產生一定影響。

針對朝鮮試射洲際導彈，韓國政府昨決定對平壤實施新一波制裁，將可用於研發固體燃料彈道導彈的15種物品列入新監控名單，包括高氯酸銨、氯化鈉、液體聚硫橡膠、石墨氣缸等。韓國軍方昨也派出多架戰機與美軍舉行大規模聯合軍演，並公開戰機擊中模擬朝鮮移動式發射車標靶的照片。

（韓聯社/路透社/中央社）

相關字詞﹕韓國 洲際彈道導彈 朝鮮 朝鮮半島局勢

上 / 下一篇新聞