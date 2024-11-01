舞弊疑雲不信聯邦監票 紅州自組義工找「罪證」

招募支持推翻上屆大選者監票

美國多州法律未有明確規定司法部等聯邦監票員可進票站，前年中期選舉禁聯邦監察員空降巡視的密蘇里州和佛羅里達州共和黨領袖聲言，今屆大選「該立場未有改變」。《華盛頓郵報》周三（10月30日）報道，共和黨正試圖政治化聯邦監票程序，把聯邦監票員形容為「拜登政府派出的民主黨人，讓人無法信服」。該報道又指出，最高法院2013年否定《1965年選舉權法》中聯邦政府的審查權力，可要求曾有歧視選民紀錄的9個州份修改選當地選舉法，這亦意味司法部監票員需有法庭手令，或獲地方官員配合才得以進入票站監督，此後每逢選舉所出動的聯邦監票員人數急跌。

多家美媒上月底報道，共和黨全國委員會託友好組織動員23萬義工擔當監票員等工作，並挑戰缺席投票（absentee votes）的有效性。CNN上月25日報道，上述義工成員包括多名支持特朗普推翻2020年大選結果的人。《紐約時報》本周三報道，有訓練手冊指導相關義工須表現得有如「軍事組織的哨兵」，亦有票站職員反映過往曾有政黨監察員像來到犯罪現場般巨細無遺地審查。

另一方面，美國最高法院周三推翻地方法院早前裁定弗吉尼亞州須恢復約1600名身分有爭議人士的投票權。共和黨控制的弗吉尼亞州8月展開大規模選民名單維護更新行動，發現上述人士並非美國公民，褫奪他們的投票權。地方法院上周五裁定弗州的選民審查行動時間太臨近選舉期，違反聯邦法例。

（華盛頓郵報/紐約時報/CNN）

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