特「垃圾騷」抽擊「垃圾門」 民主黨現裂痕 賀錦麗分心滅火 團隊被指拒拜登助選

拜登周二與拉美裔團體視像會議期間，就喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）周日在特朗普競選活動中指美屬波多黎各是「垃圾島」的言論說了一番話，本意是為波多黎各社區辯護，卻「愈幫愈忙」，一句「我看到的唯一垃圾就是他的支持者們」，更被特朗普及其競選團隊解讀為拜登說「特朗普支持者是垃圾」。法新社周二將拜登這次失言稱為「垃圾門」（Garbagegate）。

儘管白宮和拜登幾乎即時澄清，但拜登的話還是被特朗普競選團隊利用為攻擊彈藥。特朗普周三在游離州北卡羅萊納城市羅利（Raleigh）一場集會上表示：「拜登終於說出了他和賀錦麗對我們支持者的真正看法……如果你不愛美國人，你就無法領導美國。」

特朗普穿反光衣乘垃圾車拉票

在另一游離州威斯康星，特朗普出動垃圾車搞政治噱頭，笑道：「你們覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛車是向賀錦麗和拜登致敬。」在該州城市格林貝（Green Bay）演講時，特朗普承認他的競選團隊正在策略性地將拜登的言論變成團結選民的口號。他說：「我必須先說，2.5億美國人不是垃圾。」他並沒有具體說明2.5億這個數字是如何得出的，但似乎是將美國總人口減去2020年投票給拜登的人數。他續說：「他們欺凌你們，妖魔化我們，審查我們，把我們逐出平台，還利用政府權力來對付我們所有人……這個周二，是你們站出來宣布不再忍受的機會。」

賀錦麗周三早上回應記者有拜登「垃圾」言論的提問時先說道：「聽着，我認為，首先他（拜登）已澄清自己的言論。」但她接着說：「但我要表明，我強烈反對基於人們的投票選擇而批評。」她後面言論有愈描愈黑之嫌。

「垃圾門」成為共和黨彈藥之際，有民主黨人試圖辯護，強調特朗普也經常貶損對手，指特朗普9月7日在威斯康星州一場集會上談到賀錦麗及其盟友時說：「圍繞在她身邊的人是人渣（scum），他們想摧毁我們的國家。他們是徹頭徹尾的垃圾。」

民主黨人翻特「人渣論」舊帳

然而，民主黨人也對拜登無法避免「口誤」感到不滿，「垃圾門」發生後更惹不安。《紐約時報》報道，賀錦麗正面臨要求她與拜登保持距離的壓力。她的競選團隊一直抗拒讓兩人一起出現在競選活動中。拜登被視為「不善於控制言辭」的溝通者，法新社指這場選戰已因拜登周二對共和黨支持者的批評言論而被迫偏離主題，更搶去焦點和削弱了賀錦麗當晚在華盛頓向支持者發表以「團結」為主題的「結案陳辭」演講的力量。如今賀錦麗要在選戰衝刺階段分心忙着為拜登言論滅火。

美國新聞網站Axios和美國有線新聞網絡（CNN）本周早些時候報道，甚至在「垃圾門」發生之前，賀錦麗的競選團隊已經對拜登的表現感到不滿，並拒絕了他在最後階段更積極為賀錦麗助選的提議。

（時代周刊/紐約時報/Axios）

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