澳洲公布國產導彈大計 應對印太變局 增防禦威懾力

與美法軍火商簽約設廠

康洛伊在堪培拉的全國記者俱樂部演說，公布「導引武器及爆炸彈藥計劃」（GWEO）內容。他稱澳洲會聯同美國武器生產商洛歇馬丁合作在澳洲建立生產導向多管火箭系統（GMLRS）工廠。這個耗資2億美元（15.6億港元）的工廠將每年生產多達4000枚這種能快速部署的地對地導彈，射程70公里或以上。

澳洲亦跟法國武器製造商泰雷茲（Thales）簽訂合約，在澳洲維多利亞省城市貝納拉（Benalla）的政府彈藥設施建立工廠生產口徑155毫米的M795榴彈炮。工廠到2028年或以前將年產1.5萬枚這種炮彈，產量其後增至年產10萬枚；工廠亦是在美國以外首間生產這款彈藥的專用鍛造廠。

嚴重關切中國試射洲際導彈

康洛伊說：「我們為何需要更多導彈？美國和中國的戰略競爭是澳洲安全環境的主要特徵。這競爭在我們的印太地區最為激烈。」他指在充滿危機和混亂世界，裝備精良的軍隊是國防重要部分，而這種環境下，澳洲需可靠軍力支持「拒止威懾」（deterrence by denial）戰略。

中國9月試射一枚洲際彈道導彈，飛逾1.1萬公里墜落澳洲東北部的太平洋海域。康洛伊周三指印太地區進已在新導彈時代的浪尖，在回應傳媒提問時表示澳洲嚴重關切這次試射。

根據計劃，澳洲政府將在未來10年投資160億至210億澳元於國內導彈及彈藥製造，佔綜合投資計劃的5%；考量目標偵測、遠程打擊及導彈防禦，未來10年還將追加投資580億至740億澳元於綜合投資計劃。

除了這次宣布導彈和炮彈生產計劃，澳洲政府在10月22日宣布，將斥資70億澳元（約364億港元）購入被視為美國海軍王牌的SM-2 IIIC和SM-6中長程導彈，以強化澳洲的空防和導彈防禦力量。康洛伊當時稱，區內出現二戰以來最大軍事競賽，戰略環境極不明朗。

（中央社/彭博社/法新社/路透社）