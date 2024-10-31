美削軍援通牒屆滿 以反減人道援加沙

聯國指物資車較上月大減

聯合國資料顯示，10月1日至22日，只有704輛載着人道物資卡車進入加沙，較上月的3000輛大減。這些援助物資數量也遠較美國要求的少，華府本月去信以色列，要求每天最少有350輛卡車的物資進入加沙。據聯合國數據，在發出該警告信前一周共有246輛物資卡車進入加沙，隨後一周共有232輛。加沙北部大部分地區目前仍得不到援助物資，且持續遭猛烈轟炸，加沙近80萬人正經歷「緊急」或「災難」級的糧食短缺。

以色列駁斥阻止援助進入加沙北部的說法，稱10月初援助減少是因為以色列假期關閉了一些過境通道，而軍事行動亦限制了其他地區的車輛進出，強調加沙有足夠的援助物資庫存。

美國駐聯合國大使格林菲爾德周二在聯合國安理會批評以色列迄今沒有解決加沙「災難性人道危機」，「美國已表明，以色列必須允許食物、藥物和其他物資進入加沙全境，尤其是北部及冬季來臨之際，並保護分發物資的人員」。

挪威促ICJ釐清以對巴人援助義務

以色列國會周一禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）在以色列及被佔領的東耶路撒冷、加沙及西岸運作，惹來西方批評，恐加劇加沙人道危機。挪威周二表示，將要求聯合國國際法院（ICJ）釐清以色列對巴人的援助義務，目的是申明任何國家都不能免除履行其國際義務。ICJ已裁定以色列未履行作為佔領國提供人道援助的法律責任。挪威今年5月與愛爾蘭、西班牙相繼承認巴勒斯坦國，激怒了以色列。

（金融時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）