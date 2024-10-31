英工黨財案出爐 加稅4039億增最低工資

李韻晴表示從保守黨手上「繼承自二戰以來最糟糕」的政府財政。她昨在下議院公布預算案時，先是批評保守黨的緊縮政策破壞國民保健服務（NHS）、脫歐協議亦損害企業，同時批評前首相卓慧思的迷你預算。她宣布將加稅400億鎊，直言任何一位財相都會「面對相同的現實」，而任何一名負責任的財相都會採取行動。

上調資本利得稅 增僱主供款

其中，資本利得稅的上下限會從10%及20%分別增至18%和24%，住宅物業的資本利得稅率則維持18%和24%。李韻晴又宣布僱主就國民保險的供款百分比從從13.8%增至15%，而企業按僱員收入而供款國民保險的門檻，從僱員年薪9100鎊（約9.1萬港元）降至5000鎊（約5萬港元）。此外，她又宣布延長凍結遺產稅率至2030年，但同時從2027年4月起，將繼承的退休金都納入遺產稅徵收範疇。

此外，明年4月起將廢除非定居者（non-dom）稅務計劃；該計劃原讓那些報稱英國非永久居住地的英國居民，不用為海外收益而在英國交稅。預算案其他稅務計劃包括來年燃油稅維持凍結、明年1月年起對私校學費徵收增值稅。預算案亦包括將21歲或以上人士法定最低工資提高6.7%至時薪12.21鎊，18至20歲的則增加16.3%至時薪10鎊。政府會向教育部門投資67億鎊（約678億港元），其中14億用於重建500多間學校；政府另就建屋投資50億鎊（約505億港元），對可負擔房屋計劃增加31億鎊（約312億港元）投資。

保守黨黨魁辛偉誠回應預算案內容時，指工黨首相施紀賢違背對選民的承諾，又指李韻晴沒計劃限制福利支出，對就業和企業加稅會阻礙經濟增長，又反駁工黨所稱他們繼承的國家局面很糟糕的說法是無稽之談。

（BBC/天空新聞）