賀錦麗「最後陳述」 籲抉擇自由與混亂

現任副總統賀錦麗周二在連接白宮和國家廣場的橢圓形草坪舉行造勢大會，約7萬人出席。她說：「不足90天，特朗普或我將入主橢圓形辦公室。在就職日，特朗普當選的話會帶着一份敵人名單步入辦公室。我當選後，我則會帶着一份我要為美國人民而做的工作清單……我提供不一樣的路，請你們投我一票。」

賀錦麗抨擊特朗普滿腦子是「更多混亂、更多分裂，折損普羅大眾而有益於達官貴人的政策」。她又指特朗普時刻想把異見者逮捕入獄，她則不認為與自己意見分歧者就是敵人，相反還會給他們一席之地可參與討論和影響決策。她說：「特朗普欲動用美國軍隊對付純粹不同意他的美國公民。他稱他們為『內部敵人』。這不是一個想着怎樣使你們生活變好的總統候選人。這是一個情緒不穩，執迷於報復，滿腹牢騷，追求不受控制權力的人。」

選特「煽動騷亂草坪」造勢

賀錦麗陣營表示，這場30分鐘演說是賀錦麗競選的「最後陳述」。他們表示特意選在橢圓形草坪造勢，除了有白宮作為背景，提醒民眾認清總統如何可用權力為善作惡，也為突顯賀錦麗跟特朗普的鮮明對比。競選團主席狄龍（Jen O'Malley Dillon）說：「這大概是特朗普如何利用權力做壞事的最惡名昭著例子。」2021年1月6日，面對敗選行將卸任的總統特朗普正是在那個向公眾開放的公園草坪叫支持者「戰鬥到底」（fight like hell），之後不久便爆發阻止確認拜登當選總統的國會山莊騷亂。

現場一些支持者雖然認為賀錦麗是不二之選，卻表現擔心和焦慮。不少民調反映賀錦麗與特朗普勢均力敵。綜合政治民調分析網站FiveThirtyEight的數據，顯示賀錦麗的領先幅度已收窄，較特朗普僅多1.4個百分點。而路透社/Ipsos周二發表的民調是44%：43%，賀錦麗只領先1個百分點。惟就經濟、就業、移民政策來說，特朗普卻呈優勢，多賀錦麗10個百分點或以上。民調亦反映，26%選民重視就業和經濟，24%關注政治極端主義，18%重視移民問題。

（CNN/金融時報/路透社）

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