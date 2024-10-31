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「垃圾島」言論未成賀助力 拜登幫倒忙 指「特朗普支持者才是垃圾」 被斥得罪全國一半人

【明報專訊】美國總統拜登周二（29日）為民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗向拉美裔拉票時，試圖批評共和黨候選人特朗普競選集會發言者指美屬波多黎各是「垃圾島」的言論，結果「幫倒忙」，被特朗普和其他共和黨人指摘將他們的支持者稱為「垃圾」、「正在攻擊全國一半人口」，令白宮及拜登本人要急忙「滅火」。有美媒指「垃圾島」言論風波未能成為賀錦麗吸票助力之際，拜登反而可能因失言幫倒忙，給本受風波困擾的特朗普送上一大「助攻」。賀錦麗昨試圖與拜登的「垃圾」言論保持距離，回應記者提及時說：「聽着，我認為首先，他已經澄清了他的言論……但我要明確表示，我強烈反對基於投票選擇而批評人們。」法新社形容這場風波為「垃圾門」（Garbagegate），並已「發臭」。

「垃圾門」發臭 賀錦麗保距離

拜登周二與拉美裔倡導組織Voto Latino舉行視像會議催票時，提到周日在紐約麥迪遜廣場花園的特朗普造勢活動中，喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）所說美國在加勒比海的領地波多黎各是「漂浮的垃圾島」的帶種族歧視色彩笑話。拜登說：「就在前幾天，特朗普造勢活動上一名講者稱波多黎各是漂浮的垃圾島。」他說，「在我的家鄉特拉華州，他們（波多黎各人）是善良、正派、可敬的人。」拜登接着話鋒一轉，說：「我看到的唯一垃圾就是他的支持者們。他的……他的……他的妖魔化拉美裔言論不可理喻，也不符合美國精神。」

拜登的話隨即被演繹為他將特朗普支持者稱為「垃圾」。《新聞周刊》報道，拜登涉嫌失言之時，特朗普正在賓夕法尼亞州阿倫敦（Allentown）舉行集會，其間佛羅里達州參議員魯比奧上台告訴群眾「最新消息」：「就在剛剛，拜登聲稱我們的支持者是垃圾。」現場開始傳出噓聲和嘲笑。特朗普說：「太糟了，糟透了，竟說出這樣的話。」

與2016年希拉里失言相提並論

特朗普把拜登的言論與希拉里2016年的一席話相提並論。當年代表民主黨逐鹿白宮的希拉里表示，特朗普的支持者有半數是「一籃子可悲的人」（basket of deplorables）。特朗普對支持者說：「我認為垃圾比這個更糟，是不是？」

特朗普競選團隊也不放過攻擊對手機會，在一封電子郵件中表示：「賀錦麗的執政伙伴剛剛侮辱了數千萬美國人。賀錦麗會道歉並公開譴責拜登的言論嗎？」特朗普的競選拍檔萬斯也「補槍」，稱拜登的用詞「令人厭惡」，表示「賀錦麗與他的上司在攻擊一半的美國人」。

幾家新聞機構相繼引用了拜登的話，「The only garbage I see floating out there is his supporters.」。白宮最初提供的拜登講話文字稿則顯示，拜登說的是「supporters’」（支持者們的（言論））。幾小時後，白宮發出另一份文字稿，使用了「supporter’s」（支持者的（言論）），顯然是導向僅指那名喜劇演員。

白宮「補鑊」 拜登澄清針對仇恨言論

白宮似意識到事態嚴重，發言人貝茨周二發聲明澄清：「總統指的是麥迪遜廣場花園集會上的仇恨言論是垃圾。」拜登稍晚親自在社交媒體X回應，強調被他形容為垃圾的，是針對波多黎各的仇恨言論。

關鍵游離州賓夕法尼亞擁有逾100萬拉美裔人口，其中許多是波多黎各人。對於「垃圾島」言論風波，他們當中的確有人感到受辱並表憤怒，但也有些選民認為有關言論被過分放大，也有人出於現實考慮，仍會因為特朗普的經濟和移民政綱而支持他。

（華盛頓郵報/法新社/CNN/新聞周刊/Axios）

（2024美國大選 倒數5天）

相關字詞﹕波多黎各 賀錦麗 特朗普 拜登 2024美國總統大選

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