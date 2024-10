「垃圾島」言論未成賀助力 拜登幫倒忙 指「特朗普支持者才是垃圾」 被斥得罪全國一半人

「垃圾門」發臭 賀錦麗保距離

拜登周二與拉美裔倡導組織Voto Latino舉行視像會議催票時,提到周日在紐約麥迪遜廣場花園的特朗普造勢活動中,喜劇演員欣奇克利夫(Tony Hinchcliffe)所說美國在加勒比海的領地波多黎各是「漂浮的垃圾島」的帶種族歧視色彩笑話。拜登說:「就在前幾天,特朗普造勢活動上一名講者稱波多黎各是漂浮的垃圾島。」他說,「在我的家鄉特拉華州,他們(波多黎各人)是善良、正派、可敬的人。」拜登接着話鋒一轉,說:「我看到的唯一垃圾就是他的支持者們。他的……他的……他的妖魔化拉美裔言論不可理喻,也不符合美國精神。」

拜登的話隨即被演繹為他將特朗普支持者稱為「垃圾」。《新聞周刊》報道,拜登涉嫌失言之時,特朗普正在賓夕法尼亞州阿倫敦(Allentown)舉行集會,其間佛羅里達州參議員魯比奧上台告訴群眾「最新消息」:「就在剛剛,拜登聲稱我們的支持者是垃圾。」現場開始傳出噓聲和嘲笑。特朗普說:「太糟了,糟透了,竟說出這樣的話。」

與2016年希拉里失言相提並論

特朗普把拜登的言論與希拉里2016年的一席話相提並論。當年代表民主黨逐鹿白宮的希拉里表示,特朗普的支持者有半數是「一籃子可悲的人」(basket of deplorables)。特朗普對支持者說:「我認為垃圾比這個更糟,是不是?」

特朗普競選團隊也不放過攻擊對手機會,在一封電子郵件中表示:「賀錦麗的執政伙伴剛剛侮辱了數千萬美國人。賀錦麗會道歉並公開譴責拜登的言論嗎?」特朗普的競選拍檔萬斯也「補槍」,稱拜登的用詞「令人厭惡」,表示「賀錦麗與他的上司在攻擊一半的美國人」。

幾家新聞機構相繼引用了拜登的話,「The only garbage I see floating out there is his supporters.」。白宮最初提供的拜登講話文字稿則顯示,拜登說的是「supporters’」(支持者們的(言論))。幾小時後,白宮發出另一份文字稿,使用了「supporter’s」(支持者的(言論)),顯然是導向僅指那名喜劇演員。

白宮「補鑊」 拜登澄清針對仇恨言論

白宮似意識到事態嚴重,發言人貝茨周二發聲明澄清:「總統指的是麥迪遜廣場花園集會上的仇恨言論是垃圾。」拜登稍晚親自在社交媒體X回應,強調被他形容為垃圾的,是針對波多黎各的仇恨言論。

關鍵游離州賓夕法尼亞擁有逾100萬拉美裔人口,其中許多是波多黎各人。對於「垃圾島」言論風波,他們當中的確有人感到受辱並表憤怒,但也有些選民認為有關言論被過分放大,也有人出於現實考慮,仍會因為特朗普的經濟和移民政綱而支持他。

(華盛頓郵報/法新社/CNN/新聞周刊/Axios)

(2024美國大選 倒數5天)