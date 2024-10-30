以列UNRWA恐怖組織 加沙更無援

新法生效後，UNRWA在以色列將不再擁有司法豁免權，UNRWA在東耶路撒冷的總部也將關閉。由於新法禁止UNRWA與以色列當局有任何接觸，意味在沒有以色列協調下，UNRWA幾乎不可能在加沙或西岸工作。以色列目前控制着從埃及進入加沙的通道。

聯國秘書長：可致毁滅後果

UNRWA主任專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）周一發聲明，批評以國會的表決開創「危險先例」，違反《聯合國憲章》及國際法，強調此舉只會加深巴勒斯坦人尤其是加沙民眾的苦難。聯合國秘書長古特雷斯表示，有關法案不可接受，可能給巴人難民帶來毁滅性後果，稱UNRWA是「不可或缺」的。美國國務院發言人米勒稱，華府對有關投票深表關切，敦促以色列暫停實施該項法案，強調UNRWA向加沙提供援助上有着「不可替代」的角色。

以色列總理內塔尼亞胡則表示，參與針對以色列恐怖活動的UNRWA員工必須被究責，並稱在有關法例生效前90天及之後，以色列隨時準備與國際伙伴合作，確保繼續以不威脅以色列安全的方式，協助向加沙平民提供人道援助。

雖然以色列支持聯合國世界糧食計劃署、聯合國兒童基金會及其他機構的工作，但UNRWA在加沙是主要人道援助組織，近200萬加沙人口中，有100萬人使用UNRWA在當地管理的庇難所，以獲得食物和醫療服務。

以色列指控19名UNRWA員工參與去年10月7日哈馬斯突襲以色列行動，聯合國調查後，解僱了其中9名涉事員工。

（衛報/BBC/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）